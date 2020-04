Infomaniak lance meet.infomaniak.com, une solution de vidéoconférence gratuite, sécurisée et indépendante

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le public prend progressivement conscience de la dépendance aux GAFAM. Infomaniak, entreprise engagée pour un Web respectueux de la sphère privée, a mobilisé ses équipes dans un temps record pour proposer dès aujourd’hui meet.infomaniak.com, une solution de vidéoconférence gratuite et sécurisée. Basé sur un logiciel open-source, ce service permet d’organiser des réunions en ligne en toute confidentialité, garantissant la vie privée des utilisateurs, et offre ainsi une alternative indépendante aux solutions américaines. Disponible sur ordinateur de bureau et sur mobile, meet.infomaniak.com dispose de toutes les fonctionnalités habituelles de ce type d’application.

Une solution sécurisée et gratuite

meet.infomaniak.com est une solution de vidéoconférence, performante et intuitive, mise à disposition gratuitement dès maintenant par l’hébergeur suisse Infomaniak et basée sur le logiciel open-source Jitsi Meet. La qualité audio et vidéo est remarquable.

Sur ordinateur de bureau, elle ne nécessite pas la création d’un compte ou l’installation d’un programme tiers et fonctionne grâce à un système de liens partageables. meet.infomaniak.com est compatible avec tous les navigateurs courants (Google Chrome, Firefox, Opera). Sur iOS et Android, une application dédiée, téléchargeable gratuitement sur l’App Store et sur Google Play (disponible dès le 6 avril), permet de lancer ou de rejoindre des réunions directement depuis son téléphone portable.

Partage d’écran, chat, protection par mot de passe : tout est inclus

meet.infomaniak.com permet d’organiser des réunions en ligne en toute confidentialité, garantissant le respect de la vie privée des utilisateurs, et offre dès aujourd’hui une alternative de choix aux solutions américaines. Il propose, en un simple clic, toutes les fonctionnalités habituelles de ce type de services, telles que le partage d’écran, de la fenêtre d’une application ou encore d’un onglet du navigateur. Ce partage peut être interrompu à tout instant dès que son utilisateur le décide. Chaque réunion peut également être protégée par un mot de passe.

Des réunions en ligne qui s’adaptent au nombre de participants

Le nombre de participants dans les réunions créées via meet.infomaniak.com est illimité (sous réserve des ressources en bande-passante). Les conférences s’adaptent à la charge de trafic : si les participants deviennent trop nombreux, la qualité du flux vidéo est réduite pour les utilisateurs actifs et la vidéo est désactivée pour les nouveaux arrivants. Ces adaptations en temps réel permettent de maintenir la conversation en toutes circonstances.

Infomaniak, un acteur engagé dans la lutte contre le COVID-19

En parallèle de la mise à disposition gratuite de meet.infomaniak.com, Infomaniak a récemment augmenté les capacités de sa solution de partage de fichier en ligne SwissTransfer. Il est désormais possible d’effectuer 500 transferts quotidiens, contre 50 précédemment, et la taille des fichiers partagés peut aller jusqu’à 50 Go. Ces changements permettent notamment aux PME qui ne disposent pas de système en interne d’échanger gratuitement des documents de manière sécurisée.

L’outil dispose par ailleurs d’extensions pour Firefox et Google Chrome qui simplifient encore son utilisation grâce à une intégration directe dans le navigateur.

En cette période de crise sanitaire, Infomaniak offre également 90 jours gratuits pour toute nouvelle commande de son service kDrive. Cette solution de stockage et de modification de fichiers en ligne est exclusivement développée en Suisse et permet de collaborer sur des documents en temps réel directement sur son navigateur.

De plus, Infomaniak propulse l’infrastructure technique du projet OnSchool.ch, une plateforme d’enseignement en ligne gratuite pour les écoles suisses. Cette application, lancée en collaboration avec Liip et Moodle, est proposée gratuitement à l’heure du Coronavirus. Elle permet aux étudiants d’accéder à des salles de classe numériques et facilite les communications avec les enseignants.