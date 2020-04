Avis Google Nest Mini

Partager Facebook

Placée en entrée de gamme dans le catalogue de Google, la Nest Mini succède au Google Home Mini lancé en 2017. Commercialisée au prix de 69 francs, elle s’annonce, sur le papier, plus véloce et avec de meilleures performances sonores que la version précédente. Nous avons pu la tester sur une longue période.

La boîte à malices

Mesurant 9,8 cm de diamètre pour 4,1 cm de hauteur, le tout en 175 grammes, la Nest Mini tient dans la main. Sa face supérieure, qui protège le haut-parleur et dissimule les leds, est recouverte d’un tissu maillé, tandis que la face inférieure est recouverte d’une coque caoutchouteuse antidérapante dotée d’un point de fixation pour l’accrocher verticalement à un mur. Une conception solide et bien finie qui fait honneur au constructeur. Le petit boîtier a, pour finir, besoin d’être branché sur le secteur, d’une connexion Wi-Fi et d’un compte Google pour fonctionner. La configuration se fait via l’efficace application Google Home qui guide l’utilisateur à chaque étape, tandis qu’il est possible de relier un appareil de lecture en Bloototh.

Vous l’aurez compris, l’interaction avec la Google Nest Mini se fait principalement par la voix avec l’aide de Google Assistant. La gestion de la lecture musicale (appui au centre) et du volume d’écoute (appui sur chaque côté) est possible directement via l’interface tactile sensitive située sur la face supérieure de l’enceinte. L’application Google Home permet d’ailleurs d’accéder à quelques réglages avancés et fonctionnalités. On trouve notamment un égaliseur à 2 bandes, un mode nuit, la liste des appareils appairés en Bluetooth, le réglage du volume pour les minuteurs, la possibilité de coupler deux enceintes Nest Mini pour une diffusion stéréophonique…

Ok Google

Le plus important, la captation vocale sur la Nest Mini est très bonne, y compris à longue distance, avec une excellente reconnaissance des commandes vocales. Il en va de même lorsque l’enceinte diffuse une musique, mais il n’est pas absolument nécessaire de forcer sur le volume de notre voix. Au niveau de l’audio, on dénote une bonne réponse dans les graves, avec globalement un adoucissement du rendu sonore, avec un rendu sonore plutôt chaleureux et rondouillard. Dans tous les cas, l’intelligibilité des voix est mise en avant, impliquant un rendu plus contenu des médiums. Enfin, il est possible de régler tout cela via un EQ qui permet de moduler le son à son envie, ce qui permet de profiter au passage d’un fond sonore correct dans une petite pièce.

Du côté de ce qui est primordial, soit les demandes d’une fois le fameux « OK Google » lancé, l’enceinte permet d’enchaîner les questions sans avoir à revenir à chaque fois à la phrase type pour activer le Nest Mini. On retrouve bien entendu les fonctionnalités “basiques” : Google Assistant est capable de répondre à une quantité incroyable de questions de culture générale (la plupart des réponses sont issues de Wikipédia), mais on peut également solliciter l’assistant pour connaître les résultats sportifs, demander d’écouter la radio ou encore émettre les rappels de son agenda. l’assistant de Mountain View peut se targuer d’une très belle compatibilité avec les appareils des plus grands acteurs de la maison connectée (Nest, Netatmo, Philips Hue, Arlo, etc.), mais aussi avec des fabricants d’électroménagers comme iRobot. De son côté, la fonction Voice Match donne la possibilité de distinguer plusieurs voix, donc d’adapter les réponses aux différents membres de la famille (jusqu’à 6 comptes).

Probant

Cette petite enceinte saura sans aucun doute trouver sa place chez les plus technophiles comme chez les curieux, de par sa facilité d’utilisation tant que par son côté geek et branché. De plus, son prix très modéré le met à portée de toutes les bourses, puisque la Google Nest Mini est proposée à moins de CHF 50 sur le net.