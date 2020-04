Sauvez la reine dans la mise à jour 5.25 de Final Fantasy XIV Online

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La mise à jour 5.25 de FINAL FANTASY® XIV Online disponible dès aujourd’hui comprend notamment la nouvelle saga « Garde-la-Reine » imaginée par Yasumi Matsuno (FINAL FANTASY Tactics, FINAL FANTASY XII), l’auteur de la très populaire série de raids « Retour à Ivalice ».

La mise à jour inclut également du contenu inédit pour les artisans et récolteurs, ainsi que de nouveaux combats liés à la saga d’armes ultimes :

Une nouvelle série de quêtes de renforcement des « armes de la résistance » : « Garde-la-Reine : les Lames de Gunnhildr » – Les aventuriers pourront obtenir de puissantes armes et en apprendre davantage sur la citadelle de Bozja, la terre natale des Hrothgar, grâce à cette toute nouvelle série de quêtes qui s’étendra sur plusieurs mises à jour. Ils pourront aussi participer aux nouveaux combats de Garde-la-Reine , dont plusieurs affrontements contre des boss, tout en ayant la possibilité de sauvegarder leur progression.

Les aventuriers pourront obtenir de puissantes armes et en apprendre davantage sur la citadelle de Bozja, la terre natale des Hrothgar, grâce à cette toute nouvelle série de quêtes qui s’étendra sur plusieurs mises à jour. Ils pourront aussi participer aux nouveaux combats de , dont plusieurs affrontements contre des boss, tout en ayant la possibilité de sauvegarder leur progression. Un nouveau défi « extrême » pour équipe de 8 joueurs : avis aux amateurs de combats corsés !

avis aux amateurs de combats corsés ! Contenu pour artisans et récolteurs : « Outils de Cielacier » – Grâce à cette série de quêtes, les disciples de la main et de la terre pourront obtenir des versions encore plus puissantes de leurs outils de Cielacier en les améliorant. D’autres quêtes seront ajoutées dans de futures mises à jour pour leur permettre d’améliorer encore davantage ces outils.

Grâce à cette série de quêtes, les disciples de la main et de la terre pourront obtenir des versions encore plus puissantes de leurs outils de Cielacier en les améliorant. D’autres quêtes seront ajoutées dans de futures mises à jour pour leur permettre d’améliorer encore davantage ces outils. Des objets, des recettes et du mobilier inédits, et bien plus encore.



L’intégralité des Notes de mise à jour 5.25 sont disponibles à cette adresse : https://sqex.link/pNy6vr

Les aventuriers pourront également participer à l’événement saisonnier de la chasse aux Prœufs qui se déroulera jusqu’au 13 avril 2020, et grâce auquel il sera possible d’obtenir pendant une durée limitée des récompenses spéciales, dont deux costumes de lapin et de nouveaux objets destinés au logement. Pour plus d’information sur la chasse aux Prœufs de cette année, visitez la page https://fr.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/2020/Hatching_tide/

Les fans de l’univers du jeu auront également la chance de pouvoir visionner les six épisodes des carnets de dév’ « La création de FINAL FANTASY XIV : Shadowbringers » afin d’en savoir plus sur divers aspects du développement de FINAL FANTASY XIV Online. En plus d’un aperçu des coulisses, ils pourront voir plusieurs développeurs de premier plan partager des informations fascinantes sur la création de leur MMORPG préféré.

L’intégralité de la série est disponible sur YouTube à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/playlist?list=PLrFWly2wJzL7M7K_VhnD63YBNyuuzqmNj

Pour le plus grand plaisir des joueurs avides d’aventures FINAL FANTASY XIV, les prochains Fan Festivals FINAL FANTASY XIV se dérouleront en Amérique du Nord, au Japon et en Europe en 2020 et 2021. Un aperçu vidéo de ce qui les attend est disponible à cette adresse : https://youtu.be/OGpQ0NUKCSk

Pour en savoir plus sur les lieux et dates des prochains Fan Festival, visitez la page https://fanfest.finalfantasyxiv.com.

L’essai gratuit de FINAL FANTASY XIV Online permet aux nouveaux joueurs d’accéder à tout le contenu disponible jusqu’au niveau 35, de créer jusqu’à 8 personnages et d’essayer les différentes races, classes et jobs sans limite de temps. Les futurs joueurs qui voudraient tester l’essai gratuit peuvent s’inscrire ici : http://sqex.to/FFXIV_FreeTrial.

FINAL FANTASY XIV : Shadowbringers est la troisième extension de FINAL FANTASY XIV Online, et a reçu de multiples louanges depuis sa sortie en juillet 2019. Avec des nouveaux décors à couper le souffle, les jobs de danseur et pistosabreur, les races jouables des Hrothgars et des Viéras, le système d’adjuration et bien plus, elle offre aux joueurs débutants comme confirmés des centaines d’heures de jeu et de contenu à explorer.