Disaster Report 4: Summer Memories maintenant disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

NIS America est heureux d’annoncer aujourd’hui, la sortie de Disaster Report4: Summer Memories sur PlayStation®4 et Nintendo Switch™. Le monde tel que vous le connaissiez a disparu, englouti dans l’ombre d’un séisme dévastateur. Vous devez arpenter une ville en ruines et vos choix détermineront qui survivra ou non.



A propos de Disaster Report4: Summer Memories:

Un été paisible prend une tournure tragique lorsqu’un séisme dévastateur frappe la ville, semant le chaos dans les immeubles et les vies. Pour survivre, vous devez traverser des endroits familiers dans des circonstances peu familières. Les compagnons d’infortune que vous croiserez et vos choix affecteront votre expérience et détermineront la manière dont vous sortirez de ce cataclysme.



Caractéristiques du jeu :