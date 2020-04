PlayStation Now – Nouvelle page de présentation et nouveaux jeux en avril: Marvel’s Spider-Man, Just Cause 4 et The Golf Club 2019

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le service de streaming PlayStation Now lance trois nouveaux titres en avril, disponibles en streaming et en téléchargement dans la vaste bibliothèque. Il s’agit notamment du titre exclusif pour PlayStation, Marvel’s Spider-Man, qui est jouable sur le PC Windows pour la première fois via PlayStation Now. De plus, la trilogie BioShock au sein de la bibliothèque PS Now obtient une mise à niveau de la version PS3 à la version PS4 et la nouvelle page du catalogue PlayStation Now est maintenant disponible.

La nouvelle page de présentation de PlayStation Now

Les joueurs pourront désormais trouver tous les jeux dans un aperçu structuré sur la nouvelle page du catalogue PlayStation Now (en allemand). Pour une recherche ciblée, les jeux peuvent être divisés par genre et plate-forme ou triés par alphabet, classement ou date de sortie. Le nouveau catalogue de jeux offre aux utilisateurs un aperçu simple et rapide de tous les titres actuels de PS Now.

Marvel’s Spider-Man

Genre: Action

Release: 2018

Marvel’s Spider-Man raconte une toute nouvelle et en même temps authentique histoire du héros, comme si on ne la connaissait pas dans d’autres films ou jeux. Peter Parker est plus aguerri dans le titre exclusif à la PlayStation et combat le crime dans le New York de Marvel de façon magistrale. Là, le joueur peut se déplacer en toute liberté avec une vitesse à couper le souffle. En même temps, c’est le travail de Spider-Man d’équilibrer sa vie privée et sa carrière chaotique alors que le destin des habitants qui est reposé sur ses épaules. Le monde ouvert et dynamique de Marvel’s Spider-Man offre de nombreuses activités en dehors de la mission principale. Au fil de l’aventure, les joueurs peuvent également débloquer de nouvelles combinaisons pour Spider-Man, avec des compétences uniques et interchangeables et des modifications qui permettent des styles de jeu individuels.

Marvel’s Spider-Man sera disponible sur la bibliothèque de PlayStation Now du 7. avril au 7. juillet 2020. Vous trouverez plus d’informations sur le jeu ici.

Just Cause 4

Genre: Action, Aventure

Release: 2017

Dans Just Cause 4 les joueurs vivent une aventure en monde ouvert passionnante où il plongent sur les paysages exotiques d’Amérique du Sud avec l’implacable croisé, Rico Rodriguez, pour appliquer la justice. Le pays lointain de Solís offre un terrain de jeu exotique de 1.024 kilomètres carrés. La nature y est diverse et offre des forêts tropicales, des déserts et des sommets enneigés. Et les scènes sont toujours dominées par des conflits, des secrets et des dangers indicibles. Grâce à la physique unique du jeu, les orages tropicaux ou même les tornades dangereuses peuvent être utilisés à son propre avantage. Les joueurs explorent le terrain varié, apprennent à connaître la vie du père de Rico à Solís et découvrent la cause des conditions météorologiques imprévisibles.

Just Cause 4 sera disponible sur la bibliothèque de PlayStation Now du 7. avril au 6. octobre 2020. Vous trouverez plus d’informations sur le jeu ici.

The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR

Genre: Sport

Release: 2018

Dans The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR les joueurs mettent leurs compétences à l’épreuve et battent leurs rivaux pour remporter la FedExCup sur la PGA TOUR. Le jeu propose un tout nouveau mode carrière du PGA TOUR, sous licence complète, sur de nombreux parcours célèbres.

The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR sera ajouté à la bibliothèque de PS Now au 7. avril. Vous trouverez plus d’informations sur le jeu ici.

BioShock Collection

En plus des trois nouveaux ajouts, la BioShock-Trilogie reçoit également une mise à jour de PS Now: les versions actuelles de PS3 seront remplacées par les dernières versions de PS4. Cela permet aux joueurs de s’immerger une fois de plus dans les villes de Rapture et de Columbia et de vivre les aventures uniques de la série primée BioShock.

Les utilisateurs de PlayStation Now ont accès à plus de 650 jeux pour CHF 10,90 par mois, CHF 27,90 pour 3 mois ou CHF 69,90 par an. Les titres de PlayStation 4, PlayStation 3 et PlayStation 2 peuvent être diffusés en ligne; les jeux PlayStation 4 peuvent également être téléchargés sur le disque dur PS4 et joués hors ligne. Comme PlayStation Now peut également être diffusée en streaming sur le PC Windows, les jeux exclusifs à PlayStation peuvent être joués sur l’ordinateur.

De nouveaux jeux sont ajoutés chaque mois, avec des titres à succès sélectionnés qui restent dans l’assortiment pendant quelques mois chacun. En mars, les trois perles de jeu vidéo Shadow of the Tomb Raider, Control et Wolfenstein II: The New Colossus ont enrichi la bibliothèque de PlayStation Now.