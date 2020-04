PS5 : sans crier gare, Sony dévoile le visuel de la DualSense

Partager Facebook

C’est le blog américain du constructeur Sony qui en a surpris plus d’un il y a quelques heures en dévoilant les caractéristiques et des images de la DualSense, le pad à venir de la PS5.

Blanche et noire avec une barre lumineuse bleue placée autour du pavé tactile, la DualSense propose un design relativement proche de la DualShock 4. Sony en profite aussi pour confirmer que ce pad va gérer le retour haptique (reproduction des sensations de toucher réelles sur une interface tactile via un mode de vibration) mais pas seulement. Les boutons L2 et R2 offriront des gâchettes adaptatives qui permettront d’accentuer la sensation de tension lors de certaines actions. La DualSense sera aussi plus compacte, plus légère et proposera une meilleure autonomie que la DualShock 4. Le bouton Share quant à lui est remplacé par le bouton Create dont on ignore encore l’utilité. Et pour l’e-sport, le pad intégrera également un micro qui permettra de communiquer avec les autres joueurs. À n’en pas douter, nous en saurons un peu plus dans les jours à venir …