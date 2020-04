Le Huawei P40 Pro obtient le meilleur score jamais attribué par DxOmark

Partager Facebook

Après le lancement de la gamme HUAWEI P40 en mars 2020, Huawei annonce que DxOMark a décerné au HUAWEI P40 Pro la notation la plus élevée jamais donnée en termes de photographie sur un smartphone avec un total de 128.

Après des tests rigoureux des capteurs avant et arrière effectués par DxOMark, le HUAWEI P40 Pro améliore de quatre points le plus haut score jamais enregistré sur un smartphone et prend ainsi la tête du classement auparavant détenue conjointement à 124 points. Le capteur selfie a également obtenu le score le plus élevé sur un smartphone, atteignant un score total de 103 et a établi de nouveaux records dans presque toutes les catégories de tests.

« L’accent mis sur l’innovation chez Huawei signifie que nous créons constamment des produits qui repoussent les limites du possible » a déclaré Steven Huang, directeur général, Huawei Consumer BG Suisse. « La gamme HUAWEI P40 est déjà connue pour ses innovations révolutionnaires en matière de photographie. Cette distinction de DXOMark pour le HUAWEI P40 Pro démontre que nous avons une fois de plus élevé le niveau par rapport aux références de l’industrie dans l’intérêt des photographes sur smartphones. Les utilisateurs qui souhaitent prendre des photos quelles que soient les conditions d’éclairage, même à distance, peuvent être assurés que le HUAWEI P40 Pro est le meilleur smartphone pour leur donner entière satisfaction.»

La gamme HUAWEI P40 a été annoncée lors du lancement mondial en ligne le 26 mars dernier. Elle combine un design moderne et des innovations révolutionnaires qui viennent accroître radicalement les possibilités de la photographie mobile et de la capture vidéo.

La gamme HUAWEI P40 perpétue une tradition d’excellence en matière de photographie. Le capteur grand angle de 1/1,28 pouces offre une taille de pixel de 2,44 μm permettant d’augmenter considérablement l’apport de lumière pour une performance améliorée en situation de faible luminosité, tandis que la nouvelle conception de design Periscope réalise un véritable zoom optique de 10x. La gamme HUAWEI P40 est alimentée par un processeur Kirin 990 5G et prend en charge la 5G haute vitesse et le Wi-Fi 6 Plus. Toutes ces technologies s’intègrent dans un superbe boîtier compact avec un affichage Quad-Curve Overflow offrant une fluidité et une réactivité exceptionnelles.