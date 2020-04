Sony largement récompensé aux TIPA Awards 2020 et couronné du très attendu prix de la « Meilleure Innovation photo »

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sony est fier d’annoncer que la très réputée TIPA (Technical Image Press Association) a une nouvelle fois salué l’innovation et les performances de ses produits en lui décernant pas moins de quatre prix. Consécration suprême, le prix le plus attendu de la « Meilleure innovation photographique » a été remis à la technologie de Suivi en Temps Réel déjà présente sur de nombreux modèles d’appareils photo.

MEILLEURE INNOVATION PHOTO :

Technologie de Suivi en Temps Réel

Le Suivi en Temps Réel de Sony porte la technologie de la mise au point automatique vers des possibilités jusque-là inédites. Une fois le sujet désigné par le photographe au moyen d’une pression à mi-course sur le déclencheur, le système le suit quelle que soit sa position dans le cadre. Grâce à la MAP automatique en temps réel (fonctionnant aussi bien avec les humains que les animaux), l’appareil photo détecte automatiquement l’œil du sujet quand celui-ci apparaît. Pour maintenir la mise au point, le système s’appuie sur l’IA et sur d’autres informations « apprises » sur le sujet, notamment sa couleur, sa luminosité, sa distance et même la forme de son visage et de ses yeux. Le verrouillage continu de la MAP automatique fonctionne efficacement sans qu’il soit nécessaire de changer de mode. Cette innovation représente un véritable bond technologique et révolutionne la mise au point automatique en termes de vitesse et de précision.

MEILLEUR APPAREIL PHOTO PROFESSIONNEL PLEIN FORMAT: α7R IV

Le Sony α7RIV possède un capteur CMOS plein format de 61,2 millions de pixels[i] capable d’offrir les performances d’un appareil moyen format dans un boîtier plus compact. L’α7RIV propose également des modes de décalage des pixels haute résolution sur 4 ou 16 images pouvant générer une résolution impressionnante de 240 millions de pixels. Une définition extrême qui ne se fait pas au détriment des capacités photo ou vidéo puisque l’appareil propose des rafales à 10 images par seconde[ii] et de la vidéo 4K sur toute la largeur du capteur. L’α7R IV intègre également le système Suivi de la MAP en temps réel[iii] et un double emplacement pour cartes UHS-II à haut débit.

MEILLEUR APPAREIL PHOTO APS-C EXPERT : α6600

Le Sony α6600 est idéal pour les photographes qui recherchent un compact ultra-polyvalent doté de fonctions créatives pour leurs photos et leurs vidéos. Cet appareil photo séduira également les créateurs de contenu avec sa fonction d’enregistrement 4K[iv] et son système de stabilisation (IBIS). Il peut capturer jusqu’à 11 images par seconde et est livré avec une puissante batterie de type « Z » offrant la meilleure autonomie de cette catégorie[v]. L’appareil est équipé des dernières technologies de Sony notamment le Suivi de la MAP en temps réel[vi]offrant un suivi sans précédent du sujet par la détection des visages ou des yeux.

MEILLEUR APPAREIL PHOTO COMPACT EXPERT : RX100 VII

Le RX100 VII ravira les photographes à la recherche d’un appareil photo doté d’un zoom puissant dans un format de poche qui soit capable d’offrir une large gamme d’options photo digne des modèles professionnels. Il propose entre autres une stabilisation optique de l’image et une impressionnante rafale de 20 images pas seconde[vii] en prise de vue continue. Ses nombreux modes-scènes, ses capacités vidéo 4K et ses ralentis jusqu’à 1000 ips[viii]feront également de lui le compagnon vidéo idéal.

[i]Chiffre approximatif, pixels effectifs

[ii] Jusqu’à 10 ips en mode « Hi+ » continu, et jusqu’à 8 ips en mode « Hi » continu. Le nombre maximum d’ips dépendra des réglages de l’appareil photo.

[iii] « Tracking » dans le menu. Cette fonction ne permet pas de suivre les yeux des animaux lors de l’enregistrement d’un film.

[iv] 3840×2160 pixels. Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est nécessaire pour enregistrer des films au format XAVC S. Une carte SDHC/SDXC UHS-I (U3) est nécessaire pour un débit de 100 Mbits/s.

[v] Parmi les appareils photo numériques hybrides mirrorless, équipés d’un capteur d’images APS-C. En date du mois d’août 2019 et d’après les études de Sony.

[vi] Cette fonction ne permet pas de suivre les yeux des animaux lors d’un enregistrement vidéo.

[vii] Lors de l’utilisation de l’obturateur électronique avec le mode « Coutinuous shooting mode : Hi ». Actif dès que la vitesse d’obturation dépasse 1/60.

[viii] L’enregistrement audio n’est pas disponible. Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est nécessaire.