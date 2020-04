Utawarerumono: Prelude to the Fallen dévoile son gameplay en vidéo

NIS America est heureux de dévoiler aujourd’hui un nouveau trailer pour Utawarerumono: Prelude to the Fallen, consacré à son gameplay. Pour rappel, le jeu sera disponible le 29 mai 2020 sur PlayStation 4 !

À propos de l’histoire :

Pour la toute première fois, les origines de la saga Utawarerumono arrivent en Europe ! Prelude to the Fallen nous raconte l’histoire d’un homme sans souvenirs qui se réveille dans un monde étrange et qui est recueilli par une tribu de villageois au grand cœur. Il est élevé comme l’un des leurs et se fait appeler « Hakuoro ». Quand des envahisseurs des pays voisins commencent à menacer son village, Hakuoro se dresse contre l’ennemi tyrannique, commençant alors un voyage inoubliable qui s’inscrira dans la légende.

Caractéristiques :

Un conte épique – Plongez dans une histoire tourmentée mêlant amour, guerre, et destinée.

– Plongez dans une histoire tourmentée mêlant amour, guerre, et destinée. Des héros mythiques – Découvrez un éventail de personnages variés et comment leurs destins s’entremêlent.

– Découvrez un éventail de personnages variés et comment leurs destins s’entremêlent. L’art de la guerre – Remportez la victoire en utilisant différentes tactiques, tirez parti des faiblesses élémentaires et utilisez le pouvoir unique de vos coéquipiers.

Contenu de l’ORIGINS EDITION :