PS4: Uncharted The Nathan Drake Collection et Journey offerts à tous!

PlayStation fait un geste pour les développeurs indépendants et par la même occasion offre deux titres, dans le cadre de son initiative Play at Home.

Si Sony s’est déjà engagé dans la lutte contre le COVID-19 avec un fonds de 100 000 000 $ pour aider le personnel médical et éducatif, ainsi que les acteurs du divertissement touchés par la crise, Sony Interactive Entertainement qui inclut PlayStation, a décidé d’apporter son lot.

Avec l’initiative Play at Home, Jim Ryan et son équipe vont lever un autre fonds de 10 000 000 $ pour soutenir les développeurs indépendants. De plus, les joueurs ne sont pas oubliés, puisque 2 jeux seront offerts, sans aucune restriction, pas même un abonnement au PlayStation Plus!

Les titres offerts sont Uncharted: The Nathan Drake Collection, qui regroupe la trilogie originale améliorée, et Journey, le titre poétique de Thatgamecompany. Les jeux pourront être récupérés définitivement et sans frais entre le 16 avril à 1 heure du matin et le 6 mai à la même heure.

De quoi s’amuser en ces temps troubles. De beaux gestes de la part de Sony!