iPhone SE : un nouveau smartphone puissant au design reconnu

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Apple a annoncé aujourd’hui l’iPhone SE de deuxième génération, un nouvel iPhone puissant, doté d’un écran Retina HD de 4,7 pouces et de Touch ID pour une sécurité de pointe.

L’iPhone SE présente un design compact, entièrement repensé, et c’est aussi l’iPhone le plus abordable. Il bénéficie de la puce A13 Bionic, la plus rapide des puces de smartphone, conçue par Apple pour prendre en charge les tâches les plus exigeantes. Il dispose également du meilleur système photo avec un seul objectif disponible sur iPhone, offrant ainsi tous les avantages des technologies de photographie numérique, notamment le mode Portrait. Enfin, il est résistant à la poussière et à l’eau, pour faire face à tous les aléas du quotidien.L’iPhone SE se décline dans trois superbes finitions : noir, blanc et (PRODUCT)RED. Il sera disponible en précommande dès le vendredi 17 avril, à un prix de revente Apple à partir de seulement CHF 449,–. « Le premier iPhone SE a eu un succès considérable auprès des clients, qui ont particulièrement apprécié ce qui en faisait le caractère unique : un format compact, des performances haut de gamme et un prix abordable. L’iPhone SE de deuxième génération reprend ce concept en l’améliorant à tous les niveaux – notamment avec notre meilleur système photo avec un seul objectif pour des photos et des vidéos de grande qualité – tout en restant très abordable », a déclaré Phil Schiller, senior vice president of Worldwide Marketing d’Apple. « L’iPhone SE offre les performances de pointe de la puce A13 Bionic, qui garantit une excellente autonomie. Il permet de prendre de superbes photos bénéficiant du mode Portrait ou du Smart HDR, de tourner de spectaculaires vidéos avec son stéréo, de jouer et de surfer à toute vitesse sur Internet. Enfin, il intègre les fonctionnalités de sécurité de pointe qu’attendent nos clients. Nous avons hâte de mettre l’iPhone SE à leur disposition. »

L’iPhone SE présente un design constitué d’aluminium de qualité aérospatiale et de verre résistant, avec une face avant uniformément noire.

Un design reconnu avec un écran de 4,7 pouces

Doté d’un design constitué d’aluminium de qualité aérospatiale et de verre résistant, avec une face avant uniformément noire, l’iPhone SE est disponible en noir, blanc et (PRODUCT)RED. À l’arrière, un logo Apple est placé au centre de la finition en verre réalisée selon un procédé à sept couches de couleur permettant d’obtenir une teinte précise, opaque et profonde, que vient souligner une bordure en aluminium assortie. L’iPhone SE est résistant à l’eau et à la poussière. Il a obtenu l’indice de protection IP67 (profondeur maximale de 1 mètre pendant 30 minutes maximum1).L’écran Retina HD de 4,7 pouces avec technologie True Tone règle la balance des blancs en fonction de la lumière ambiante afin de garantir une expérience de visualisation plus naturelle, proche de celle qu’offre le papier. Avec une large gamme de couleurs éclatantes, l’écran Retina HD assure une incroyable précision de la couleur et prend en charge la lecture en Dolby Vision et HDR10. L’iPhone SE utilise la technologie Haptic Touch pour les Actions rapides (comme l’animation de Live Photos, la prévisualisation de messages, la réorganisation des apps, etc.) ainsi que pour les menus contextuels.L’iPhone SE est également doté du bouton principal que les utilisateurs connaissent bien. Celui-ci est constitué de cristal de saphir pour être résistant et protéger le capteur, tandis qu’un anneau d’acier permet de détecter l’empreinte digitale de l’utilisateur pour activer Touch ID. Au lieu de saisir un code, l’utilisateur ou utilisatrice peut recourir à Touch ID pour déverrouiller son iPhone, entrer ses mots de passe à l’aide du Trousseau iCloud, se connecter à des apps, autoriser des achats sur l’App Store et effectuer des transactions avec Apple Pay. C’est simple, sécurisé et cela permet de protéger la confidentialité.

Disponible en trois superbes finitions (noir, blanc et (PRODUCT)RED), l’iPhone SE est résistant à la poussière et à l’eau pour parer aux aléas du quotidien.

A13 Bionic — La plus rapide des puces pour smartphone

Inaugurée avec l’iPhone 11 et iPhone 11 Pro, la puce A13 Bionic est la puce la plus rapide jamais vue sur smartphone. Elle offre des performances inégalées pour chacune des tâches que doit exécuter l’iPhone SE. Idéale pour la photo, les jeux et les expériences de réalité augmentée, elle confère à chaque action une remarquable fluidité. La puce A13 Bionic a été conçue en mettant l’accent sur l’apprentissage automatique, avec un Neural Engine huit cœurs dédié, capable de réaliser cinq mille milliards d’opérations à la seconde, deux accélérateurs d’apprentissage automatique sur le processeur central et un nouveau contrôleur d’apprentissage automatique pour équilibrer performances et efficacité énergétique. Ensemble, la puce A13 Bionic et iOS 13 ouvrent la voie à de nouvelles apps intelligentes exploitant l’apprentissage automatique et Core ML. Conçue pour un maximum d’efficacité, la puce A13 Bionic permet également d’assurer à l’iPhone SE une remarquable autonomie. L’iPhone SE peut être rechargé sans fil grâce à des chargeurs certifiés Qi et profite également de la charge rapide, qui permet d’obtenir jusqu’à 50 % de charge en seulement 30 minutes2. Il bénéficie de vitesses de téléchargement fulgurantes, avec le Wi‐Fi de 6ᵉ génération et la connectivité LTE classe Gigabit3. Enfin, la Double SIM avec eSIM offre aux utilisateurs la flexibilité d’avoir deux numéros sur un même appareil, pour leurs déplacements à l’étranger ou pour séparer ligne professionnelle et ligne privée4.

La puce A13 Bionic, la plus rapide des puces pour smartphone, est intégrée à l’iPhone SE et lui assure à la fois puissance, efficacité énergétique et autonomie longue durée.

Une nouvelle expérience photographique avec la puce A13 Bionic

L’iPhone SE intègre le meilleur système photographique avec un seul objectif disponible sur iPhone, avec un grand-angle de 12 mégapixels à ouverture f/1,8. Par ailleurs, il exploite le processeur de signal d’image et le Neural Engine de la puce A13 Bionic pour offrir les nouveaux avantages de la photographie numérique, comme le mode Portrait,les six effets Éclairage de portrait et le Contrôle de la profondeur5. Grâce à l’apprentissage automatique et à l’estimation de la profondeur monoculaire, l’iPhone SE réalise également de superbes portraits avec la caméra. Désormais disponible sur iPhone SE, le Smart HDR de nouvelle génération modifie intelligemment l’éclairage des sujets identifiés dans le cadre afin d’obtenir des images plus naturelles, en soulignant les détails et en intensifiant le jeu d’ombres et de lumière.

L’iPhone SE réalise de formidables photos avec le Smart HDR et de superbes portraits avec le mode Portrait et les six effets Éclairage de portrait, et QuickTake permet de passer facilement en mode vidéo sans quitter l’app Photos.

L’iPhone SE réalise de formidables photos avec le Smart HDR et de superbes portraits avec le mode Portrait et les six effets Éclairage de portrait, et QuickTake permet de passer facilement en mode vidéo sans quitter l’app Photos.

L’iPhone SE réalise de formidables photos avec le Smart HDR et de superbes portraits avec le mode Portrait et les six effets Éclairage de portrait, et QuickTake permet de passer facilement en mode vidéo sans quitter l’app Photos.

L’iPhone SE réalise de formidables photos avec le Smart HDR et de superbes portraits avec le mode Portrait et les six effets Éclairage de portrait, et QuickTake permet de passer facilement en mode vidéo sans quitter l’app Photos.

Grâce à l’enregistrement audio stéréo et à la stabilisation vidéo de qualité cinématographique sur l’appareil photo et la caméra, les vidéos sont encore plus immersives. L’appareil photo prend en charge la capture vidéo de haute qualité en 4K jusqu’à 60 i/s, tandis que la gamme dynamique étendue permet désormais à l’iPhone SE de renforcer les détails des zones claires jusqu’à 30 i/s. Les clients peuvent également profiter de la vidéo QuickTake sur l’appareil photo avant et la caméra arrière, ce qui permet d’enregistrer en vidéo sans sortir du mode Photo. Avec les fonctionnalités avancées des apps Appareil photo et Photos sous iOS 13, le montage au format natif est encore plus complet et intuitif, grâce à de puissants outils autrefois réservés à la retouche photo.

L’iPhone SE est doté du meilleur système photo avec un seul objectif disponible sur un iPhone, avec enregistrement vidéo de haute qualité en 4K jusqu’à 60 i/s sur l’appareil photo, une stabilisation vidéo de qualité cinématographique sur l’appareil photo et la caméra, et un enregistrement audio digne d’un studio.

Tout ce que propose Apple

L’iPhone SE donne accès au solide écosystème de produits, services et accessoires d’Apple. Les utilisateurs peuvent tirer parti des quelque deux millions d’apps de l’App Store, y compris les meilleures apps tierces et les apps d’expériences de réalité augmentée, être au fait de l’actualité grâce à Apple News, profiter avec Apple TV+ de créations originales comprenant des séries, films et documentaires réalisés par les plus grands créateurs au monde, écouter en streaming plus de 60 millions de morceaux de leurs artistes préférés sur Apple Music, effectuer des paiements sécurisés et privés avec Apple Pay, et stocker photos, fichiers et contacts sur iCloud, en ayant la capacité d’accéder à tous leurs contenus sur tous leurs appareils Apple. Équipé d’un connecteur Lightning, l’iPhone SE est également compatible avec plus de 25 000 accessoires Lightning, notamment des accessoires pour appareil photo, des accessoires audio et des enceintes, des docks, CarPlay et bien d’autres encore. L’iPhone SE intègre les fonctionnalités de sécurité de pointe qu’attendent les clients d’Apple, pour protéger leur vie privée tout en leur donnant le contrôle de leurs informations. Par exemple, Touch ID et la Secure Enclave protègent les données d’empreintes digitales, la Prévention intelligente du traçage de Safari contribue à empêcher les publicitaires de suivre les personnes de site en site, Photos utilise l’apprentissage automatique pour classer les photos de l’appareil, etc.Grâce à une intégration entre logiciels et matériel sans équivalent sur un autre smartphone, l’iPhone SE avec iOS 13 offre une expérience d’une extrême fluidité. iOS 13 arbore un élégant habillage avec le Mode sombre, procure un moyen plus privé de se connecter à des apps et à des sites web avec la fonctionnalité Connexion avec Apple et renouvelle entièrement l’expérience Plans en proposant une navigation plus rapide et plus précise ainsi que des images à hauteur de rue avec la fonctionnalité Vue à 360°.

L’intégration entre matériel et logiciels permet à l’iPhone SE d’offrir une expérience parfaitement fluide donnant accès à l’écosystème inégalé d’Apple en matière de produits, de services et d’accessoires Lightning.

L’intégration entre matériel et logiciels permet à l’iPhone SE d’offrir une expérience parfaitement fluide donnant accès à l’écosystème inégalé d’Apple en matière de produits, de services et d’accessoires Lightning.

L’intégration entre matériel et logiciels permet à l’iPhone SE d’offrir une expérience parfaitement fluide donnant accès à l’écosystème inégalé d’Apple en matière de produits, de services et d’accessoires Lightning.

L’intégration entre matériel et logiciels permet à l’iPhone SE d’offrir une expérience parfaitement fluide donnant accès à l’écosystème inégalé d’Apple en matière de produits, de services et d’accessoires Lightning.

L’intégration entre matériel et logiciels permet à l’iPhone SE d’offrir une expérience parfaitement fluide donnant accès à l’écosystème inégalé d’Apple en matière de produits, de services et d’accessoires Lightning.

L’intégration entre matériel et logiciels permet à l’iPhone SE d’offrir une expérience parfaitement fluide donnant accès à l’écosystème inégalé d’Apple en matière de produits, de services et d’accessoires Lightning.

Prix et disponibilité