Compacte et fonctionnelle: Samsung présente la Galaxy Tab S6 Lite

Avec le lancement de la Galaxy Tab S6 Lite, Samsung offre à un large public la possibilité d’être à la fois productif et créatif à tout moment. Cette tablette compacte convainc par un design de haute qualité, de nouvelles fonctionnalités du S Pen et d’excellents doubles haut-parleurs signés AKG – à un prix très avantageux. Il peut également être facilement intégré dans les systèmes Smart Home existants. La Galaxy Tab S6 Lite sera disponible, dans les versions Wi-Fi et LTE, dès le 15 mai dans toute la Suisse.

La nouvelle Galaxy Tab S6 Lite de Samsung est conçue pour les utilisateurs qui veulent pouvoir capturer leurs idées créatives immédiatement et mettre fin au chaos des bouts de papier. Que ce soit sur le canapé ou en déplacement, la tablette compacte est flexible et sert de bloc-notes numérique et de canvas grâce au stylo S Pen inclus. Mais ce n’est pas tout: l’écran haute résolution et les doubles haut-parleurs intégrés signés AKG vous permettent de profiter de la musique, des vidéos et des jeux. Avec la version LTE de la Galaxy Tab S6 Lite, les utilisateurs peuvent passer des appels vidéo[i] ou télécharger des documents à haut débit via le réseau mobile, même sans WLAN Google Duo.[ii]



Un design ultra fin

Le design élégant de la Galaxy Tab S6 Lite est à la fois attrayant et pratique. Grâce à ses bords d’écran très fins, la Galaxy Tab S6 Lite tient dans pratiquement toutes les poches, même avec un écran de 10,4 pouces[iii] – et est plutôt légère avec ses 465 grammes.



S Pen amélioré et son riche

Le stylo S Pen inclus dans l’étendue de la livraison adhère magnétiquement au bord de la tablette. Grâce à sa faible latence et à sa pointe fine de 0,7 millimètre, le S Pen remanié tient lieu de pinceau numérique précis, pour créer de nouvelles œuvres d’art ou tout simplement pour prendre rapidement des notes lors de conférences. Ce qui est particulièrement pratique, c’est que l’écriture manuscrite dans Samsung Notes peut être facilement convertie en texte numérique pour être ensuite traitée sans transition dans des applications telles que Microsoft Word ou pour exporter les notes au format PDF ou JPEG.



Si vous êtes à la recherche de moments de détente, vous trouverez largement votre compte avec la Galaxy Tab S6 Lite. Les doubles haut-parleurs intégrés AKG offrent une riche coulisse sonore et peuvent même créer un impressionnant son surround avec Dolby Atmos, pour faire passer les films, les jeux ou votre liste de lecture préférée à un niveau supérieur d’écoute.





Une interaction très pratique

La Galaxy Tab S6 Lite met en communication et peut être connectée à d’autres produits Galaxy compatibles. Il est ainsi possible de prendre sur la tablette les appels reçus sur un smartphone couplé – même celui-ci se trouve dans une autre pièce.[iv] On peut également partager rapidement et en toute facilité des fichiers avec des appareils situés à proximité. Dans le système Smart Home, la Galaxy Tab S6 Lite peut être utilisée conjointement avec SmartThings comme centrale de commande pour commander et gérer des produits compatibles tels que les sources lumineuses ou les thermostats intelligents.



Par ailleurs, Samsung travaille en étroite collaboration avec des partenaires tels que YouTube, Spotify et Netflix pour personnaliser le contenu directement sur les produits Galaxy. Spotify est intégré directement sur l’interface utilisateur, afin que les utilisateurs puissent trouver facilement leurs podcasts ou chansons préférés et même les utiliser comme sonnerie de réveil.[v] Netflix[vi] aussi peut être exploré avec Bixby Voice, pour trouver facilement des films et des séries. De plus, les utilisateurs de la Galaxy Tab S6 Lite peuvent profiter gratuitement de deux mois de YouTube Premium et regarder leurs vidéos préférées sans publicité ou même les télécharger et les regarder hors ligne.



Disponibilité et prix

La Galaxy Tab S6 Lite sera disponible dans les magasins suisses dès le 15 mai à partir d’un PPC de CHF 379.-

Modèle Couleur Prix SM-P615NZAAAUT Tab S6 Lite LTE Oxford Gray CHF 439.00 SM-P615NZBAAUT Tab S6 Lite LTE Angora Blue CHF 439.00 SM-P610NZAAAUT Tab S6 Lite WiFi Oxford Gray CHF 379.00 SM-P610NZBAAUT Tab S6 Lite WiFi Angora Blue CHF 379.00

Détails du produit Galaxy Tab S6 Lite[vii]