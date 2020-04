Huawei choisit Qwant

Partager Facebook

Zurich, le 17 avril 2020 – Huawei, leader technologique mondial et Qwant, le moteur de recherche européen qui respecte la vie privée de ses utilisateurs, annoncent un partenariat grand public inédit pour proposer à leurs utilisateurs le meilleur de la technologie mobile associé à une technologie de recherche d’informations en ligne respectueuse des données personnelles.

Un partenariat technologique sous le signe de la protection et de la sécurité des données personnelles au service des utilisateurs européens

L’ambition de ce partenariat est de proposer aux utilisateurs européens une expérience combinant le meilleur niveau de sécurité proposé par un smartphone en 2020 d’un point de vue hardware comme logiciel au meillieur niveau de protection des données personnelles possible en matière de moteur de recherche. La nouvelle gamme HUAWEI P40 se positionne comme l’une des gammes de smartphones les plus sûres au monde grâce à des niveaux multiples de chiffrement des données utilisateurs, s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour protéger les données les plus sensibles directement au niveau du processeur Kirin 990. « Avec un tel degré d’exigence apporté à la sécurité des données sur la nouvelle gamme HUAWEI P40, il était important que nous puissions garantir ce même niveau de sécurité à nos clients quand il s’agit de leurs données de recherches sur internet. Qwant est le meilleur partenaire que nous puissions choisir en termes de moteur de recherche respectueux de la vie privée de nos utilisateurs », déclare Steven Huang, directeur général, Huawei Consumer BG Suisse.

Qwant, le premier moteur de recherche européen privacy-by-design, confirme ainsi qu’il représente une alternative éthique de choix pour un web respectueux des internautes et de l’écosystème numérique. Basé en France, il développe ses propres capacités d’indexation et de classement des résultats, afin d’offrir à terme en Europe la première technologie entièrement souveraine de moteur de recherche.

A partir du 21 avril 2020, Qwant sera disponible comme moteur de recherche sur le HUAWEI Browser pour HUAWEI P40 et HUAWEI P40 Pro*. Pour les utilisateurs de tous les autres appareils HUAWEI, Qwant est disponible en téléchargement dans la HUAWEI AppGallery. Depuis 2018, le moteur de recherche Qwant est déjà disponible dans l’App Store officiel de HUAWEI et est le service de recherche le plus téléchargé.