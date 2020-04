Intellivision Amico : c’est quoi cette nouvelle console ?!

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Conçue par Intellivision Entertainment, Intellivision Amico est une nouvelle console de jeu rétro et familiale qui devrait voir le jour le 10 octobre en Amérique du Nord et au Royaume-Uni et un peu plus tard dans le reste de l’Europe au prix de US 249.

Plus proche du videopac de Philips que de la PS5 de Sony à venir, l’Intellivision Amico peut déjà compter sur 110 000 pré-commandes !!! Eh oui, le succès est déjà au rendez-vous. Certes, il s’agit ici de jeux 2D qui ne viendront jamais concurrencer les AAA, mais pour les quarantenaires d’aujourd’hui et qui sont devenus de gentils papas, c’est une belle occasion de montrer au reste de la famille à quoi ressemblaient les titres de leur enfance… Et vous, vous êtes prêts à la commander ?