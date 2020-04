La nouvelle souris Gaming Logitech G203 LIGHTSYNC offre des performances de jeu élevées à un prix abordable

Partager Facebook

UN DESIGN CLASSIQUE OPTIMISÉ POUR LA POLYVALENCE, LA PERFORMANCE ET LE CONFORT

Logitech G, une des marques de Logitech et innovateur leader des technologies et des équipements gaming, a aujourd’hui dévoilé la souris gaming Logitech G203 LIGHTSYNC. Cette souris offre des performances de jeu élevées, une polyvalence et un design classique à un prix avantageux.



“Avec l’explosion du gaming dans le monde entier et à travers tous les âges, nous voulions développer une souris qui donne à tous les joueurs un accès à certaines de nos technologies les plus innovantes,” déclare Ujesh Desai, Vice Président et Directeur Général de Logitech G. “La souris gaming Logitech G203 apporte un haut niveau de performance technologique, un éclairage RGB et un grand confort dans un design qui a fait ses preuves. Cette souris vous aidera certainement à dépasser la concurrence.”

La souris gaming Logitech G203 LIGHTSYNC dispose d’un design classique doté de 6 boutons. Ils peuvent tous être utilisés directement ou entièrement configurés pour simplifier et personnaliser les actions dans le jeu. Cette nouvelle souris gaming inclut un capteur de haute précision avec un DPI réglable jusqu’à 8000 DPI, offrant ainsi un suivi plus précis, plus rapide et plus régulier.



L’éclairage RGB de Logitech G203 LIGHTSYNC inclut une palette allant jusqu’à 16,8 millions de couleurs et des niveaux de luminosité différents, sans oublier un effet d’éclairage d’ondes de couleur «arc-en-ciel».



La souris gaming transmet jusqu’à 1,000 rapports par seconde – huit fois plus rapide qu’une souris standard – de sorte que dès la souris est déplacée ou cliquée, la réponse à l’écran est quasi-instantanée. La qualité de la tension du ressort en métal des boutons affine davantage l’expérience en gardant les boutons droit et gauche prêts à cliquer avec une sensibilité, une constance et une réactivité exceptionnelles.



Pour aider les joueurs à tirer le meilleur parti de leur équipement, G203 LIGHTSYNC peut être programmée et personnalisée en utilisant le logiciel Logitech G HUB. Composé d’une interface claire et moderne, le logiciel de jeu permet aux joueurs de personnaliser rapidement et de customiser les commandes pour chaque bouton de leur souris.



Prix et Disponibilité

La souris gaming Logitech G203 LIGHTSYNC sera disponible chez les revendeurs mondiaux en mai 2020 en noire et en blanche à un prix suggéré de CHF 44.90.

Pour plus d’informations, visitez notre site internet ou notre blog.