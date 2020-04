OPPO A91: fin, léger et plein de possibilités

Partager Facebook

Avec le A91, OPPO présente le tout dernier smartphone de sa nouvelle classe d’entrée de gamme. L’OPPO A91 est équipé d’une quadruple caméra de 48 mégapixels qui offre aux amateurs de photographie de nombreuses possibilités dans le domaine de l’ultra grand angle et des clichés macro. Grâce à son design intelligent, l’appareil qui est désormais disponible dans les magasins suisses au prix de CHF 319.–, tient particulièrement bien dans la main – pour une expérience encore plus agréable avec votre smartphone!

Pour des clichés de près ou de loin

La quadruple caméra de l’OPPO A91 est composée d’un objectif principal de 48 mégapixels, d’un objectif macro grand angle de 8 mégapixels ainsi que d’une lentille mono et d’un objectif de portrait. La technologie de combinaison de pixels 4 en 1 permet d’offrir un contenu d’image à ultra haute résolution ainsi qu’une haute sensibilité à la lumière. Cela permet de saisir davantage de détails, de jour comme de nuit. Grâce à l’objectif macro ultra grand angle, il est possible de réaliser des clichés de qualité professionnelle riches en détails, et ce à n’importe quel moment de la journée. La caméra avant tout comme la caméra arrière de l’OPPO A91 sont dotées de la technologie «AI Beautification» qui permet de réaliser des portraits d’un naturel impressionnant. Le logiciel d’embellissement est basé sur 137 points de données faciales et permet d’optimiser jusqu’à quatre visages lors des photos de groupe. La stabilisation d’image numérique et un capteur gyroscopique anti-vibration interne à l’appareil assurent une stabilisation vidéo de très grande qualité. Oubliez les tremblements: l’OPPO A91 offre des enregistrements à la clarté parfaite et une image nette et stable pour toutes les scènes en mouvement.

Un prodige au design élancé et déverrouillé en quelques secondes

L’OPPO A91 affiche un design élégant et épuré. Avec un rapport d’image de 20:9, un ratio screen-to-body de 90,7%, un poids léger de 172 grammes et une épaisseur de seulement 7,9 millimètres, il offre une prise en main agréable et est quasiment dépourvu de bordure. Il offre les meilleures fonctionnalités de la série A dans tout en étant le smartphone le plus fin et léger de la série à ce jour. L’OPPO A91 est de plus équipé d’un capteur d’empreinte digitale amélioré. Grâce au scanner d’empreinte digitale sous l’écran 3.0, l’appareil peut être activé plus rapidement, plus sûrement et avec un taux de réussite accru en seulement 0,32 secondes. L’OPPO A91 est équipé de 8 Go de RAM, d’une mémoire haute vitesse de 128 Go et d’une batterie de 4000 mAh. Il est disponible dès maintenant dans les couleurs Lightening Black et Blazing Blue dans les magasins suisses au prix de vente conseillé de CHF 319.–.