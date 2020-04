Ubisoft: Monopoly Plus gratuit jusqu’au 27 avril

Partager Facebook

En partenariat avec Hasbro®, Ubisoft® annonce que MONOPOLY® PLUS, le numéro un mondial des jeux pour s’amuser en famille est gratuit sur PC pendant une semaine à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 27 avril.

Le jeu vidéo MONOPOLY® PLUS est disponible gratuitement dans le cadre de la série d’offres, d’essais et de remises proposés aux joueurs par Ubisoft depuis le mois dernier pour les divertir chez eux. Cette initiative permet aux joueurs de s’amuser en famille ou entre amis tout en respectant les mesures de confinement. Toutes les offres de jeux gratuits sont disponibles sur : https://free.ubisoft.com/

Grâce au jeu vidéo MONOPOLY® PLUS, les joueurs vont pouvoir jouer au jeu qu’ils connaissent et adorent sur trois plateaux de jeu animés en 3D. Au fur et à mesure que les joueurs progresseront et investiront dans des quartiers charmants et uniques, les villes prendront vie, évolueront et prospéreront sous leurs yeux. Au début de chaque partie, les joueurs pourront choisir parmi l’une des six règles officielles du règlement sélectionnées par les fans de MONOPOLY® PLUS du monde entier ou bien choisir un nouvel objectif parmi cinq objectifs spécifiques afin de jouer une partie plus rapide.