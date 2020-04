Crash Bandicoot Mobile existe et est déjà jouable pour certains

Partager Facebook

Crash Bandicoot Mobile a fait son apparition sur Android en Malaisie, et nous savons à quoi il ressemble!

Crash Bandicoot Mobile avait déjà fuité sur la toile en février dernier. Cependant, King, le spécialiste du jeu mobile appartenant à Activision Blizzard, n’avait jamais confirmé le projet. C’est maintenant chose faite, en lançant le jeu chez certains joueurs, sans grande cérémonie.

C’est en effet via un soft launch sur Android en Malaisie que King a choisi de lancer le jeu. Il s’agit ici d’un jeu d’adresse dans des niveaux à défilement automatique, ou autrement dit un runner. On y retrouve les codes et missions emblématiques de la licence, avec, en fin de stage, l’apparition de boss. Entre les missions, la base Coco et les armes de Crash peuvent être améliorés, avec pour but final de renvoyer le Dr. Neo Cortex et sa fine équipe dans leurs dimensions.

Crash Bandicoot Mobile devrait donc débarquer sous peu dans nos vertes contrées, pour le plus grand plaisir des fans de la première heure qui pourront à nouveau se faire plaisir sur leurs mobiles.