L’épisode 4 de la série “Pokémon : Ailes du Crépuscule” est disponible

Le quatrième épisode de “Pokémon : Ailes du Crépuscule”, la mini-série animée de The Pokémon Company International, est officiellement disponible sur la chaîne YouTube officielle Pokémon et la Pokémon TV.

Cet épisode intitulé “Les Ondes du Couchant” est consacré à Donna, la dresseuse de Pokémon Eau, championne d’arène célèbre et mannequin appréciée de toutes et tous. “Les Ondes du couchant” marque le milieu de saison de cette mini-série de 7 épisodes, les fans auront encore de nouvelles aventures Pokémon à se mettre sous la dent très bientôt.

La série “Pokémon : Ailes du Crépuscule” est animée par le Studio Colorido et met en scène des personnages divers et colorés des derniers jeux vidéo Pokémon. Si vous avez manqué les trois premiers épisodes, ils peuvent également être visionnés sur la Pokémon TV et sur la chaîne YouTube officielle Pokémon.