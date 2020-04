Spitter, le nouveau DLC de Tropico 6, est disponible dès maintenant

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’éditeur de jeux vidéo de stratégie Kalypso Media, est fier d’annoncer aujourd’hui que le second DLC de Tropico 6,nommé «Spitter» est désormais disponible en téléchargement sur toutes les plateformes. Ce DLC reprend les codes de la série, mêlant habilement humour noir et construction urbaine. El Prezidente pourchasse ses rêves d’infamie en ligne, dans le monde en constante évolution des réseaux sociaux.

Ce nouveau DLC ajoute une nouvelle fonctionnalité à Tropico 6. En utilisant Spitter, le seul réseau social approuvé dans Tropico, les joueurs pourront se faire un nom par eux-mêmes via les interactions avec les chefs de factions, en séduisant les influenceurs et en créant des contacts avec les célébrités. Ils peuvent aussi construire de nouvelles attractions telles que le centre de désintoxication et le centre de bien-être, pour assurer aux citoyens et visiteurs tout le confort nécessaire pour passer un séjour agréable sur l’île.

Caractéristiques principales :

– Le réseau social Spitter: Interagissez avec des célébrités et des chefs de factions à travers l’application, et ainsi augmentez votre réputation tout en débloquant des nouveaux traits de personnalité pour les célébrités.

– De nouvelles missions et une nouvelle carte bac à sable.

– Trois nouveaux bâtiments : Attirez les célébrités à Tropico en construisant le centre de désintoxication, le centre de bien-être, ou bien aidez-les à prendre leur décision pour devenir des résidents permanents de l’île, via la Super Villa.

– Un nouveau trait de personnalité : Narcissique.

– Trois nouvelles pistes audio : « Comercio Feliz », « La Celebridad » et « Fiesta en el Club”.

– Cinq personnalisations supplémentaires pour El Prezidente et son palace.