Final Fantasy VII Remake: la suite évoquée par les développeurs

Les fans de Final Fantasy attendent déjà la suite du programme, et Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura ont évoqué l’après à un site japonais…

Tandis que FF VII, que d’aucuns ont déjà terminé, ne revient que sur l’arc à Midgar de l’original, Square Enix veut désormais adapter la suite dans de nouveaux jeux.

Si le développement de la suite a déjà commencé, nous ne savons pas sur quel morceau du récit elle portera, avec la grand inconnue de savoir en combien de parties sera divisé le projet. Les créateurs ont évoqué le sujet dans une interview et, visiblement, tout n’est pas encore défini:

Yoshinori Kitase (Producteur) : « [Le directeur Naoki] Hamaguchi m’a dit qu’il voulait que le boss final [de FFVIIR] soit à Midgar. Je ne peux pas vous en dire davantage vu que nous n’avons pas fini de raconter toute l’histoire. La scène finale montrant qu’un certain personnage reste en vie est un moment clé pour comprendre le mystère du jeu. »

« Nous avons une vague idée [de combien de parties il y aura], mais n’avons pas encore pris de décision ferme. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons annoncer. Les spéculations veulent qu’il s’agisse d’une trilogie. »

Tetsuya Nomura, co-directeur, répondant à une question sur ce à quoi ressemblera la suite : « Cela dépendra du nombre de parties qu’il y aura. Si la série est divisée en grosses parties, elle prendra plus de temps à faire, et si elle est découpée en plus petites, nous pourrons les sortir plus rapidement. Personnellement, j’aimerais les sortir plus rapidement.

Je ne peux pas encore vous dire le vrai sens des Remakes. Reparlez-moi dans quelques années (rires). »

On verra donc si la suite se découpe en petits épisode ou si on aura droit à une trilogie. Mais tout porte à croire que la seconde partie de Final Fantasy VII Remake n’ira pas jusqu’à la fin du récit et que nous aurons droit à au moins trois volets. Dans ce cas, il faudra attendre il faudra s’armer de patience pour voir ce qu’a prévu Square Enix pour la relecture de l’histoire.