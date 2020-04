Switch : Indivisible débarque dans l’eShop

Partager Facebook

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis octobre 2019, le jeu de plateforme et action-RPG « Indivisible » le sera aussi sur la Nintendo Switch via son eShop aujourd’hui dans la journée.

Issu d’une campagne aboutie sur Indiegogo, « « Indivisible » nous plonge dans la peau de la jeune Anja qui voit son village brûler et son père tuer devant elle par une horde sanguinaire. Bien entendu, il est temps pour elle de se venger et ça tombe bien puisque après ces incidents, se réveille en elle un mystérieux pouvoir qui lui permet d’enfermer dans son esprit les guerriers qu’elle rencontre et de les faire combattre à ses côtés.

Porté par une direction artistique à couper le souffle et intelligent mélange entre RPG et plateforme, « Indivisible », le titre de Lab Zero Games, est une étonnante surprise que les amateurs ne devraient pas louper d’autant plus que le titre est vendu à seulement 29,99€ !