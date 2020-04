Games With Gold : le programe de Mai 2020 disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Rendez-vous mensuel pour tous les abonnés au service Live Gold de la Xbox, les joueurs sont enfin fixés sur les titres avenir pour le moi de mai. Alors quoi de bon à se mettre sous la dent?

Comme le veut la tradition, c’est via le blog de Major Nelson que la liste des titres est disponible.

Sur les titres Xbox One, on pourra profiter de :

V-Rally 4 du 1er au 31 mai

Relevez les défis du rallycross, des dérives, des buggys et des ascensions dans V-Rally 4 . Plus de 50 véhicules célèbres sont disponibles pour personnaliser et courir dans cette simulation exigeante. Vous dominerez des routes dangereuses et des conditions hostiles en partant pour un voyage spectaculaire à travers tous les continents. Laissez votre adrénaline booster vos réflexes dans ce légendaire jeu de course hors route.

Warhammer 4000 : Inquisition-Martyr du 16 mai au 15 juin

Incarnez l’Inquisitor, l’agent le plus puissant de l’Imperium dans Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr . À travers les coins les plus reculés de l’univers de Warhammer, imposez la volonté de l’empereur alors que vous menez votre enquête sur plusieurs planètes. Partez en solo ou faites équipe avec quatre amis dans un combat viscéral et purgez le chaos qui se cache derrière les murs de la forteresse-monastère, Martyr.

Pour les titres Xbox 360 mais également disponible via la rétrocompatibilité sur Xbox one nous pourrons nous délecter de :

Sensible World of Soccer du 1erau 15 mai

Frappez le terrain dans le titre populaire de la vieille école, Sensible World of Soccer . Avec une gamme massive de clubs de football du monde entier, profitez d’un jeu rapide ou vivez l’excitation de gérer une saison complète avec un éditeur de tactiques entièrement immersif. Ceci est le jeu de football classique des années 90, renaît.

Overlord II du 16 au 31 mai

Contrôlez la puissante et chaotique armée de Minions dans leur bataille contre le Glorious Empire dans Overlord II. Dans cette suite du succès fantastique déformé acclamé par la critique, les Minions reviennent plus intelligents, plus meurtriers et plus drôles que jamais alors que leur mentalité de meute sauvage se heurte à une légion organisée. Ce jeu est plus grand, plus méchant et magnifiquement destructeur.

Alors, est-ce un bon mois? n’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.

Pour Rappel Le Xbox Live Gold est le service de Microsoft qui permet dans un premier temps de jouer en nligne, et est également compris dans la formule Ultimate du service incluant le Gold mais aussi le Game Pass donnant accès à plus de 100 jeux.