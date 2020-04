Huawei lance la HUAWEI WATCH GT 2e avec 100 modes d’entraînement et des fonctions améliorées de suivi de la santé

Partager Facebook

Huawei Consumer Business Group (CBG) a dévoilé la HUAWEI WATCH GT 2e, une nouvelle génération de montre de la gamme HUAWEI WATCH GT 2. Conçue pour celles et ceux à la recherche d’un mode de vie dynamique, la nouvelle smartwatch propose 100 modes d’entraînement allant des sports traditionnels aux entraînements les plus tendances.

Pour la première fois, Huawei a introduit une fonction de surveillance de la saturation en oxygène du sang (SpO2) dans la HUAWEI WATCH GT 2e 1 . Dotée d’une batterie d’une autonomie de deux semaines 2 , la montre est conçue pour apporter des fonctionnalités sportives, mais aussi une approche scientifique, au quotidien à ses utilisateurs. En effet, la nouvelle smartwatch prend également en charge la surveillance précise de la fréquence cardiaque, les rappels de fréquences cardiaques anormales, la surveillance du niveau de pression et les fonctions de surveillance du sommeil, qui permettent aux utilisateurs de comprendre leur état de santé en temps réel. De plus, la HUAWEI WATCH GT 2e apporte des améliorations au niveau du design par rapport à la génération précédente. Elle dispose notamment d’une couronne dissimulée dans le prolongement du corps de la montre pour lui donner un cachet supplémentaire. De nouvelles variantes de couleurs sont également disponibles : les coloris Vert et Rouge offrant aux utilisateurs un look simple mais élégant. La HUAWEI WATCH 2e est équipée d’un écran tactile de haute précision AMOLED de 1,39 pouces avec une résolution de niveau Retina.

Un design tendance et épuré inspiré des styles classiques, mais en rupture avec la tradition

Le design de la HUAWEI WATCH GT 2e est sportif, tandis que celui de la HUAWEI WATCH GT 2 est classique. Au lieu de suivre les designs traditionnels où le cadran de la montre est séparé de son bracelet, elle possède un cadran rond classique avec un bracelet intégré pour un look épuré et moderne. Son corps en acier inoxydable complète le design dissimulé de la couronne qui s’harmonise avec la silhouette incurvée de la montre. Cette dernière se décline en quatre nouveaux coloris : noir, rouge, vert et blanc. De plus, un bracelet en fluoroélastomère, confortable et respirant vient compléter sa conception sans faille. Toutes ces caractéristiques soulignent non seulement le confort de la HUAWEI WATCH GT 2e, mais aussi sa durabilité. Même pendant un exercice intense, la surveillance de la condition physique et de la santé reste précise. Elle est équipée d’un écran tactile de haute précision AMOLED de 1,39 pouces, avec un affichage net aux couleurs vives, qui permet aux utilisateurs de voir clairement les détails même en cas de fort ensoleillement.

La HUAWEI WATCH GT 2e s’accompagne également de quelques détails surprenants. Minimaliste et robuste, le boîtier présente une surface sablée pour un meilleur toucher. Le revêtement de la surface, d’un noir profond crée un effet qui change selon l’angle de la lumière se reflétant sur la montre. La dernière smartwatch de Huawei offre encore plus de possibilités de personnalisation avec ses nouveaux cadrans. De plus, l’option double fuseau horaire aide les utilisateurs à rester en contact avec leurs amis, leurfamille et leurs collègues peu importe l’endroit dans lequel ils se trouvent. De plus, le cadran multifonctions de la montre permet à l’utilisateur de personnaliser ses réglages, par exemple en programmant les rappels importants à recevoir pendant la journée. Enfin, si les utilisateurs désirent que leur smartwatch soit unique, ils peuvent simplement choisir la photo préférée issue de leur galerie pour la mettre en fond d’écran.

Une expérience sportive de premier plan avec 100 modes d’entraînement

Qu’ils pratiquent des sports traditionnels ou des exercices plus expérimentaux, les utilisateurs peuvent profiter des avantages uniques offerts par les différents modes de suivi de la HUAWEI WATCH GT 2e.

La HUAWEI WATCH GT 2e prend en charge 15 modes d’entraînement professionnel, dont huit activités de plein air (course, marche, escalade, randonnée, course en plein air, cyclisme, natation en eau libre, triathlon) et sept activités en salle (marche, course, cyclisme, natation en piscine, entraînement libre, vélo elliptique, rameur).

En mode d’entraînement professionnel, la HUAWEI WATCH GT 2e peut suivre 190 types de données – pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur entraînement. La HUAWEI WATCH GT 2e peut également détecter automatiquement 6 modes d’entraînement professionnel, offrant ainsi une expérience sportive plus intelligente. La HUAWEI WATCH GT 2e prend également en charge 85 modes d’entraînement personnalisés qui couvrent six catégories de sports : extrême, loisirs, fitness, aquatique, jeux de balle et sports d’hiver. Les activités vont du streetdance au parkour, de l’escalade au yoga, et du ballet à la boxe. Tandis que les utilisateurs pratiquent leurs sports favoris, la HUAWEI WATCH GT 2e enregistre des données clés telles que la durée d’entraînement, les calories brûlées, l’intervalle de fréquence cardiaque, la progression de l’exercice, le temps de récupération et bien plus encore. Les utilisateurs pourront ainsi planifier scientifiquement leurs exercices et générer une infographie de leurs données qu’ils pourront partager sur leurs réseaux sociaux en un seul clic.

La HUAWEI WATCH GT 2e dispose d’une importante mémoire interne pouvant stocker environ 500 morceaux mp3 3 . Grâce à Huawei Music et aux écouteurs Bluetooth, les utilisateurs peuvent profiter de leurs playlists d’entraînement préférées.

Premier lancement mondial de la surveillance des niveaux de saturation en oxygène du sang (SpO2), pour une expérience complète en matière de santé

Basée sur un capteur de fréquence cardiaque haute performance, la technologie de surveillance de la fréquence cardiaque Truseen™ 3.5 développée par Huawei, la technologie de gestion du stress TruRelex™ et la technologie Trusleep™ 2.0 de la HUAWEI WATCH GT 2e permettent aux utilisateurs de surveiller leur fréquence cardiaque, leur niveau de stress et la qualité de leur sommeil en temps réel, afin qu’ils puissent avoir une compréhension complète de leur état de santé. Lorsque le rythme cardiaque d’un utilisateur est trop élevé ou trop faible, la montre lui envoie une notification. La montre HUAWEI WATCH GT 2e est équipée du processeur Kirin A1, dispositif breveté de Huawei, qui assure une autonomie de deux semaines et aide les utilisateurs à gérer leur condition physique et leur santé de manière active et complète.

Pour la première fois, la montre HUAWEI WATCH GT 2e permet de surveiller les niveaux de saturation en oxygène du sang (SpO2) de façon globale. En une minute, les utilisateurs peuvent facilement tester leur niveau de SpO2 et évaluer leur condition physique à tout moment.

Les prévisions du cycle peuvent également être obtenues via l’application Huawei Health App 5 .

La HUAWEI WATCH GT 2e sera disponible à partir du mois d’Avril chez Huawei et chez les revendeurs agréés Huawei, à un prix de vente conseillé de 179 CHF.