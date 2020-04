PlayStation Plus titres en mai 2020

Partager Facebook

Des agriculteurs aux urbanistes: les membres du PS Plus peuvent ajouter gratuitement à leur bibliothèque Farming Simulator 19 et Cities: Skylines à partir du 5 mai.

Farming-Simulator 19

Genre: Simulation

Release: 2018

Prix au PlayStation Store: 47,90 CHF

La simulation agricole ultime est de retour avec de tout nouveaux graphismes pour offrir l’expérience de jeu ‘farming’ la plus complète jamais vue. Le Farming Simulator 19 offre aux joueurs une grande variété de moyens pour prendre soin des cultures et du bétail.

En tant qu’agriculteur moderne, une propre ferme sur deux énormes cartes d’Amérique et d’Europe peut être créé, avec pleines de nouvelles activités agricoles, de cultures et d’animaux. Il faut toujours tenir compte des différences de terrain et de conditions de croissance. Les joueurs choisissent parmi plus de 300 véhicules et outils et s’assurent que les machines sont en bon état. Mais la vraie finesse réside dans le fait de savoir quel est le bon équipement pour la ferme afin d’optimiser le fonctionnement quotidien de l’empire agricole.

De plus amples informations sont disponibles sur le PlayStation Blog (text en allemand).

Cities: Skylines

Genre: Simulation

Release: 2017

Prix au PlayStation Store: 47,90 CHF

Cities: Skylines propose aux joueurs le design urbain de leurs rêves. Qu’il s’agisse d’une révolution industrielle pleine de smog ou d’une ville côtière tranquille alimentée par des énergies renouvelables, il n’y a pas de limites. En tant que maire de la ville, cependant, aucune des exigences centrales telles que l’éducation, l’eau et l’électricité ne doit être négligée. Tous les aspects des besoins croissants et du bien-être des citoyens doivent être pris en compte. Les transports publics, les taxes, les services ou les infrastructures locales – ces éléments et bien d’autres doivent toujours être pris en considération pour assurer la croissance de la ville.

De plus amples informations sont disponibles sur le site officiel du jeu .