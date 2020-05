UN ÉVÉNEMENT HORS-SÉRIE PRÉFIGURERA LA 20e ÉDITION, REPORTÉE EN 2021

Partager Facebook

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) annonce avec tristesse le report de sa 20e édition du 2 au 10 juillet 2021. Le maintien du festival dans son format initial est devenu inenvisageable au vu de la situation sanitaire actuelle et de l’impact de celle-ci sur l’industrie cinématographique. Les organisateur·rice·s du festival ne renoncent pourtant pas à célébrer les cinématographies de l’imaginaire et l’avenir de l’audiovisuel. Un événement hors-série en ligne verra le jour du 3 au 11 juillet 2020 tandis qu’un programme rétrospectif – Fantastique 20 20 20 – se déploiera dès le mois de mai sur la RTSet jusqu’en 2021 dans les salles et institutions phares de l’audiovisuel helvétique.

La crise sanitaire a ébranlé une équipe engagée dans les préparatifs de son jubilé, dont les premiers jalons sont posés depuis plus d’un an. Dès le début de la crise, le NIFFF a envisagé de nombreux scénarios d’entente avec les autorités compétentes. Les fondamentaux du festival – l’innovation, l’imaginaire et l’échange – ont occupé une place centrale dans les réflexions des organisateur·rice·s qui ont dû se résoudre à reporter les festivités à l’an prochain. La retrospective SAUVAGE et le volet VIRTUAL WORLDS au Muséum d’Histoire Naturelle de Neuchâtel sont reportés à l’édition 2021 tandis que la première mondiale de la web-sérieBÂTARDS de Malou Briand et Raphaël Meyer sera présentée à l’automne prochain.

FANTASTIQUE 20 20 20: LES FESTIVITÉS DURERONT UN AN

Le programme FANTASTIQUE 20 20 20 invite à se plonger dans 20 ans de fantastique pour réfléchir à l’évolution du genre à travers le prisme du festival. Ce programme se déroulera dès le 15 mai sur la RTS et se poursuivra en automne dans les salles et institutions suisses partenaires. Ce cycle itinérant sera dévoilé au mois de mai et s’étendra jusqu’à la 20e édition du NIFFF l’an prochain.

UN ÉVÉNEMENT HORS-SÉRIE VIRTUEL ET INTERACTIF VERRA LE JOUR

Le NIFFF souhaite plus que jamais inviter le public à se réunir autour des imaginaires contemporains qui, en cette période de crise, s’avèrent d’autant plus nécessaires et salutaires. L’équipe du festival veut saisir cette situation comme une opportunité pour réinventer son rôle d’incubateur à expérimentations et lieu d’interactions entre les cinéastes, les acteur·rice·s de l’industrie cinématographique et le public. Le NIFFF 2020 se matérialisera du 3 au 11 juillet comme suit :

Une offre exclusive digitale payante d’une vingtaine de titres inédits , qui concourront pour le Prix du Public RTS, décerné par les spectateur·rice·s au travers d’une application mobile développée par le festival.



, qui concourront pour le Prix du Public RTS, décerné par les spectateur·rice·s au travers d’une application mobile développée par le festival. Le lancement de NIFFF TV qui offrira gratuitement une émission quotidienne faisant écho à son offre en ligne. Ce projet permettra des échanges et des axes de réflexions sur l’actualité du cinéma fantastique. Tournée en studio éphémère et en direct, cette émission offrira une plateforme à l’industrie du cinéma nationale et internationale et la mettra en lien avec le public.

Ce projet n’aspire pas à dématérialiser l’offre du festival, mais à proposer un dispositif inédit hors-série. Cet événement sera dévoilé dans sa totalité le 18 juin prochain, date d’annonce initiale de la programmation.

Le NIFFF exprime sa solidarité et son soutien à l’industrie du cinéma et aux événements annulés, ainsi qu’à tous et toutes les personnes affectées par cette crise sans précédent.