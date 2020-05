Assassin’s Creed : Valhalla après l’annonce place aux informations

Partager Facebook

Chose promise chose due, après un teaser de plus de 8 heures mettant en avant le talent de BoosLogic à mettre en scène l’univers du prochain opus, levant ainsi le voile sur les différentes rumeurs, c’est une première vidéo qui a été diffusée par Ubisoft pour enfin présenter Assassin’s Creed Valhalla.

C’est Ashraf Ismail directeur créatif d’Ubisoft Montréal qui donne les premières informations autour du jeu.

On incarnera donc Eivor, chef de clan viking, en quête d’une nouvelle terre pour son peuple. En exil de Norvège, terre natale, on voyagera dans le royaume d’Angleterre dans une Europe du neuvième siècle, sous la gouvernance du roi Aefred le grand.

Côté gameplay l’équipe de Montréal, à l’origine de black flag, semble se reposer sur l’expérience porter sur Odyssée et origins, pour le côté rpg en approfondissant la customisation de son personnage, avec la possibilité de jouer une femme, modifié ses cheveux ou encore les tatouages recouvrant son corps. Notez également que notre assassin pourra se battre avec deux armes, une dans chaque main, nouveauté qui risque de dynamiser les combats. Attendons tout de même un premier aperçu.

Autre point majeur que les développeurs semblent vouloir mettre en avant est la colonie, comprendre par là, créer, gérer, améliorer et faire évoluer sa confrérie ou plutôt son camp, comme cela était possible dans la saga d’Ezio auditore ou encore celle de kenway dans black flag, avec bien entendu des mécaniques plus approfondi et mise à jour exploitant les nouvelles technologies.

Bien entendu, le studio nous promet un monde vaste, vivant, riche, des activités et quête annexes, avec des événements en temps réel et dynamique.

Équipe de black flag oblige, les batailles navales seront de la partie. Le but sera de faire des expéditions afin de récupérer diverses richesses pour le développement. De plus, il sera possible de voyager entre la Norvège, et l’Angleterre, sûrement pour des passages d’histoire ou simplement pour l’exploration.

Au travers de son intervention, Ismaïl s’est également arrêté sur un point, la mythologie. Dans la vidéo, la référence à Odin, dieu du tonnerre a été faite, et précise donc que l’histoire s’attardera également sur cet aspect.

C’est à peu près tout ce que nous savons actuellement sur ce prochain Assassin’creed : valhalla, mais d’autres informations seront divulguées d’ici la sortie du titre en cette fin d’année 2020. Nous pouvons tabler pour une sortie en octobre comme pour les autres opus.

D’ailleurs, Microsoft semble profiter de cette annonce pour donner rendez-vous la semaine prochaine soit le 7 mai pour découvrir le titre dans son prochain Xbox insider, et ainsi montrer le jeu tourner sur sa prochaine console.

Vous l’aurez donc compris Assassin’s Creed Valhalla est prévue de sortir sur Xbox one et Playstation 4, mais également sur la nouvelle génération de console et bien entendu sur PC.

Les précommandes sont ouvertes, et Ubisoft à déjà dévoiler des différentes éditions du titre, avec en bonus une mission exclusive pour ceux et celles qui réservent leurs exemplaires.

Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition : le jeu de base et le season pass.

Assassin’s Creed Valhalla Ultimate Edition: le jeu de base, le season pass, et le pack ultimate, qui inclus du contenu de customisation, comme le pack d’équipement Berserker, le pack de colonie Berserker, le drakkar Berserker et des runes à utiliser pour améliorer les armes et l’équipement.

Assassin’s Creed Valhalla Collector’s Edition: tout ce qui est dans l’Ultimate edition, plus une réplique d’Eivor et son Drakkar (30cm de haut), un boitier collector, un steelbook, un certificat d’authenticité, une statuette Viking d’Eivor et son corbeau, une hache danoise (5cm de haut), des lithographies exclusives, et une bande originale. Cette édition ne sera disponible que via l’Ubisoft Store.