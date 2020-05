Avis – Google Nest Hub

Partager Facebook

Après une revue du Nest Mini, voyons ce que propose le Google Nest Hub, qui en reprend les fonctionnalités tout en ajoutant à l’assistant domestique de Mountain View un écran, le tout boosté par l’IA Google Assistant.

De visu, c’est pas mal !

On se réjouissait de voir ce que pouvait donner cet assistant doté d’un écran, qui nous permet de profiter, pêle-mêle, de YouTube, Maps et autre Agenda made by Google.

C’est donc un ajout de contenu visuel que nous propose ce Nest Hub en plus des réponses vocales. Google le présente comme un véritable assistant prenant place au cœur du foyer ainsi qu’un gestionnaire des équipements connecté de la maison par le biais de l’interface HomeView.

Très compact et léger, le Nest Hub trouve facilement place dans la maison, près d’une fiche de courant qui l’alimente, tandis qu’il reste configuré si on le débranche, pour peu qu’on le connecte par la suite au même réseau Wi-Fi. Point à souligner, bien que doté d’un écran agréable et suffisamment grand pour en profiter, l’assistant n’est pas doté d’une webcam qui aurait permis des vidéoconférences. Pour autant, on pourra utiliser Google Duo, le service de messagerie instantanée du fabricant, mais seulement en mode audio. Seul un capteur de luminosité ambiante qui adapte automatiquement le niveau d’affichage de l’écran prend place sur sa face avant. Pour ceux qui voudraient le placer à la cuisine pour suivre une recette en ligne, il faudra se montrer prudent face aux projections, puisque le Nest Hub de Google n’est ni résistant aux liquides, ni à la poussière. Enfin, la face arrière de l’appareil se présente sobrement et revêtu d’un tissu gris à la manière du Home Mini (testé il y a peu dans ces colonnes) et on y dénote que deux touches physiques, l’une dédiée au volume et l’autre prenant place pour désactiver le micro.

Le petit plus de l’écran

On s’en doutait bien, l’écran apporte un moyen de communication supplémentaire à la déjà excellente commande vocale, qui fonctionne à l’identique que sur le Nest Mini. Lorsque le Hub est en veille, la petite dalle affiche l’heure, la température extérieure ainsi qu’un diaporama de photo sélectionné sur Google Photos. Pour autant, la fidélité de rendu dudit écran n’est pas exceptionnelle, avec des couleurs plutôt ternes dans les tons bleu, vert et rouge, alors qu’une certaine latence à l’affichage est à dénoter.

Pour ce qui en est des réglages, en glissant le doigt sur l’écran vers le haut on accède aux réglages de base de l’appareil, comme la luminosité, le volume, la mise en place d’alarmes, du mode ne pas déranger ainsi que l’accès aux paramètres. Équipé du Bluetooth, le Nest Hub est en revanche dénué de sortie audio jack, ce qui le coupe d’une meilleure sortie audio. Ce qui aurait pu être intéressant pour profiter d’un son plus pêchu en plus de l’image, surtout pour des applications comme YouTube dont l’inscription à YouTube Premium est d’ailleurs offerte pour les trois premiers mois d’utilisation. Et bien évidemment, on pourra également profiter de Deezer ou Spotify en accès direct. En plus des fonctionnalités basiques ne sollicitant pas l’écran, on peut accéder à la météo, à Google Agenda ou encore écouter une station radio de son choix. Dernier point, intéressant pour ceux qui souhaite faire un peu de domotique, le contrôle des équipements connectés du foyer est simplifié. Il suffit pour ce faire de glisser le doigt sur l’écran du haut vers le bas pour accéder à la gestion des ampoules, thermostats et autres caméras de la maison sans avoir besoin de passer par son smartphone.

Une reconnaissance vocale toujours au top

À l’image du Nest Mini, la reconnaissance vocale du Nest Hub est toujours au top grâce à l’excellence des algorithmes de compréhension de la parole de Google. Et ce, même lorsque l’on se trouve dans un environnement plus bruyant que d’accoutumée ou lorsque le Hub lui-même diffuse de la musique. Sur le point de la diffusion audio, justement, si le Nest Hub n’est pas présenté comme une enceinte dédiée à l’écoute audio par le fabricant, le rendu est suffisamment élaboré pour que l’on entende parfaitement les informations énoncées par l’assistant, tandis que l’on pourra profiter de l’écoute de musique dans des conditions, si non exceptionnelles, pour le moins correctes. De plus, des fonctionnalités intéressantes, comme Voice Match, qui reconnait les voix de 6 personnes dans la famille et d’adapter les réponses sont les bienvenues.

Indéniablement en avance sur Siri et Alexa, qui proposent des services du même genre, le Google Nest Hub est de plus disponible à un tarif attractif, puisque disponible en date de rédaction de cet avis pour moins de CHF 130 sur le Net. Google propose donc un candidat de premier choix avec le Nest Hub pour ceux qui voudraient se doter d’un assistant intelligent pour leur domicile connecté.