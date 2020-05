L’ultime journal des développeurs se dévoile avant la sortie de Maneater, disponible le 22 mai 2020

Partager Facebook

Le développeur et éditeur de jeux vidéo Tripwire Interactive, est fier de dévoiler l’ultime journal des développeurs de Maneater. Pour rappel, le jeu sortira le 22 mai 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Une version Nintendo Switch sortira ultérieurement dans l’année.

Découvrez-en davantage sur le jeu, à travers les yeux des animateurs, directeurs et artistes de Tripwire Interactive, qui ont participé à sa conception. Plongez au cœur de l’océan avec Maneater, le premier shARkPG en monde ouvert, où les joueurs doivent manger, explorer et évoluer pour devenir le prédateur ultime.

Retrouvez dans l’édition Day One de Maneater, le pack de bonus « Tiger Shark Adaptation ». Il contient l’évolution du requin tigre, souvent surnommé « la poubelle de l’océan », qui une fois utilisée en jeu, vous permet de digérer presque tout, augmentant ainsi la capacité à récupérer des nutriments vitaux sur les proies.