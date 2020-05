Découvrez Sonos Arc : la barre de son Premium et intelligente

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Aujourd’hui, Sonos dévoile Sonos Arc, la barre de son Premium et intelligente, qui révèle un son immersif digne d’une salle de cinéma.

La Sonos Arc s’appuie sur les innovations qui ont révolutionné le secteur en matière de home cinéma avec un son optimisé et parfaitement calibré. La Sonos Arc délivre aux auditeurs des détails incroyables, des dialogues cristallins et des basses étonnamment profondes, en intégrant la prise en charge de la technologie Dolby Atmos®. Bien plus qu’une barre de son, la Sonos Arc apporte un son remarquable à tout ce que vous diffusez en streaming, en s’adaptant au contenu de la TV, mais aussi à la musique, aux podcasts et à la radio lorsque la TV est éteinte. S’appuyant sur la nouvelle plateforme d’expérience de la marque, Sonos Arc facilite l’accès à un home cinéma de haute qualité, avec un choix incomparable en termes d’écoute, de contrôle et d’évolutions possibles du système Sonos. La Sonos Arc sera disponible à partir du 10 juin, au prix recommandé de CHF 999. Les clients peuvent la précommander dès aujourd’hui sur sonos.com.

«Notre intérieur joue un rôle plus important que jamais dans nos vies et nous sommes attachés depuis toujours à rendre votre maison plus agréable, avec des produits conçus pour offrir un son remarquable et de nouvelles expériences. La Sonos Arc donne vie au son de vos émissions et artistes préférés comme jamais auparavant, explique Patrick Spence, CEO de Sonos. Nous souhaitons faire en sorte que chaque pièce dans laquelle vous avez un téléviseur devienne un lieu où il est possible de profiter de toutes les vidéos et musiques proposées en streaming aujourd’hui. La Sonos Arc illustre notre engagement pour un son remarquable et un design exceptionnel, et devient la nouvelle référence en matière de barres de son.»

Découvrez la Sonos Arc

Des émissions et des films primés sont désormais diffusés en streaming dans les foyers du monde entier avec une résolution sonore plus élevée que jamais. Aujourd’hui, plus de 25 services de streaming de vidéo et chaînes de télévision diffusent du contenu Dolby Atmos, rendant plus accessible l’expérience home cinéma Premium, dans le confort de votre salon.

La Sonos Arc est une barre de son Premium et intelligente, qui offre des basses profondes ainsi qu’un spectre acoustique large, détaillé et immersif. Onze haut-parleurs haute performance, dont deux orientés vers le haut pour garantir un audio 3D, produisent une clarté, des détails et une profondeur remarquables. Calibrée en partenariat avec des ingénieurs du son récompensés aux Oscars, la Sonos Arc ajuste son profil sonore via son logiciel, en fonction du home cinéma installé et du contenu diffusé, que ce soit en stéréo, en Dolby Audio 5.1 ou en Dolby Atmos.

Les auditeurs peuvent affiner le son de la Sonos Arc dans l’application Sonos grâce à des fonctionnalités comme l’Amélioration Vocale pour donner encore plus de clarté aux voix, le mode Son Nocturne pour atténuer les scènes d’action, ou encore la technologie Trueplay revisitée, qui adapte le profil acoustique de la Sonos Arc à votre pièce, en tenant compte des composantes horizontales et verticales d’un son immersif.

La Sonos Arc, disponible en noir mat et blanc mat, comprend une grille en plastique arrondie à 270 degrés et une structure extérieure sobre et épurée pour un son multidimensionnel qui s’intègre harmonieusement à votre intérieur. Placez la Sonos Arc devant une TV sur pied ou fixez-la au mur avec la fixation murale dédiée. L’installation se fait par une simple connexion HDMI eARC ou ARC.

La Sonos Arc, qui s’appuie sur la nouvelle plateforme logicielle S2, peut être contrôlée depuis la nouvelle application Sonos, la télécommande de la TV, Apple AirPlay 2 ou encore la voix avec Amazon Alexa ou l’Assistant Google.

La Sonos Arc fournit un son de qualité cinéma puissant à elle seule. L’ajout d’un Sonos Sub et d’une paire d’enceintes surround One SL offre une expérience encore plus immersive. La Sonos Arc remplace les Sonos Playbar et Playbase dans la gamme de produits Sonos et elle sera disponible dans le monde entier à partir du 10 juin pour le prix recommandé de CHF999, sur sonos.com ou auprès des partenaires revendeurs.

Sonos Five

Un son toujours plus exceptionnel signé Sonos : Sonos Sub (Gen 3) et Sonos Five

En plus de la Sonos Arc, Sonos dévoile aujourd’hui deux produits repensés pour profiter d’un son toujours plus exceptionnel chez vous. Le Sonos Sub (Gen 3) et le Sonos Five, qui remplace le Sonos Play:5 (Gen 2), ont désormais une mémoire plus importante et une puissance de traitement plus rapide, tout en continuant à offrir des expériences sonores remarquables auxquelles nos utilisateurs sont habitués.

Le Sonos Sub a longtemps été plébiscité pour ajouter des basses de façon simple à une enceinte Sonos. Les enceintes Sonos sont conçues pour assurer un excellent rendu des basses et l’ajout du Sonos Sub permet d’optimiser les basses fréquences pour un son encore plus riche et remarquable. On retrouve dans le nouveau Sonos Sub le même design et la même puissance de basses. Il est proposé en noir et en blanc au prix recommandé de CHF 869. Sonos Sub est disponible en précommande dès aujourd’hui sur sonos.com et dès le 13 mai auprès des partenaires revendeurs. Disponible à partir du 10 juin dans le monde entier.

Mis à jour pour devenir l’enceinte la plus puissante de Sonos pour la musique, le Sonos Five fournit le même son remarquable et la même architecture acoustique que le Sonos Play:5 (Gen 2). Comme son prédécesseur, le Sonos Five trouve sa place partout. Utilisez un Sonos Five seul en position horizontale, ou associez-en deux en position verticale pour une séparation stéréo incroyablement détaillée. C’est un choix idéal pour les vinyles si vous utilisez l’entrée auxiliaire pour connecter une platine vinyle à votre système Sonos. Avec un design innovant qui continue à s’adapter parfaitement à n’importe quel espace, le Sonos Five est disponible en noir avec une grille noire et, pour la première fois, en blanc avec une grille blanche. Sonos Five est disponible en précommande dès aujourd’hui sur sonos.com et dès le 13 mai auprès des partenaires revendeurs, au prix recommandé de CHF 619 . Disponible à partir du 10 juin dans le monde entier.

Contrôlables exclusivement avec la nouvelle application Sonos

À compter du 8 juin, les clients Sonos pourront télécharger la nouvelle application Sonos, qui leur fournira une plateforme logicielle modernisée sur laquelle s’appuieront les produits et expériences Sonos de nouvelle génération, notamment la Sonos Arc, le Sonos Five et le Sonos Sub de troisième génération. Ces trois nouveaux produits seront contrôlables exclusivement via la nouvelle application.

Cette application de nouvelle génération prend en charge des technologies de résolution audio plus élevées, comme l’expérience Dolby Atmos sur la Sonos Arc. Elle se caractérise également par une sécurité accrue et un design amélioré pour une utilisation toujours plus facile. Grâce aux mises à jour de l’interface utilisateur, il est plus simple de rechercher un contenu, de contrôler le son et de personnaliser l’expérience avec de nouvelles fonctionnalités, comme le regroupement de pièces.

Les clients téléchargeront la nouvelle application et pourront effectuer la transition de leur système Sonos vers la nouvelle plateforme en toute simplicité. Tous les favoris, services et paramètres seront conservés.