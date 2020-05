UN NOUVEL HORIZON POUR LE NIFFF

Partager Facebook

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) annonce le départ de sa directrice générale Anaïs Emery à l’automne prochain, après son événement hors-série 2020 qui se tiendra du 3 au 11 juillet 2020. Co-fondatrice de la manifestation et directrice artistique de celle-ci depuis 2006, Anaïs Emery a accompagné le NIFFF dans les moments clés de son évolution. Figure importante en Suisse de la revalorisation du cinéma de genre et de la culture digitale, l’approche englobante du cinéma fantastique d’Anaïs Emery a positionné le NIFFF comme un événement majeur des cinématographies de l’imaginaire tant au niveau national qu’international. C’est une empreinte durable qu’elle laisse sur son équipe, le public et le festival. Ce dernier sera un terrain de jeu stimulant pour la personne qui lui succédera, à l’aube de sa 20e édition. Le comité du festival travaille déjà sur sa succession et est ouvert aux postulations dès à présent.

« Le NIFFF est une part essentielle de mon parcours personnel et professionnel. J’éprouve une très grande gratitude envers mes collègues et le public du NIFFF pour l’expérience intellectuelle et humaine partagée. Je m’estime très chanceuse d’avoir participé à l’évolution d’une institution si originale et dynamique. J’ai également une pensée émue pour la confiance montrée par les réalisateur·trice·s et l’industrie du cinéma. Un immense merci à tous·tes, portez-vous bien ! », conclut Anaïs Emery, directrice générale du NIFFF.

Anaïs Emery et Jean-Louis Roy © Claire Zombas, NIFFF 2019



Accédant au poste de directrice artistique en 2006, Anaïs Emery fait progresser de façon spectaculaire la fréquentation de son public (13’000 en 2006 à 48’000 en 2019) et développe son budget qui s’élève aujourd’hui à 2,5 millions de francs. Son approche transversale du cinéma positionne le NIFFF comme un haut-lieu du cinéma de genre qui présente de nombreuses premières et invité·e·s de prestige (Bong Joon-ho, John Carpenter, Zoe Bell, George R. R. Martin, David Cronenberg, Miike Takashi, Jean Dujardin, Eli Roth, Barbara Steele entre autres) avec spontanéité et en l’absence de tapis rouge. L’internationalisation de son offre accompagnée d’un fort ancrage local a contribué à placer Neuchâtel sur la carte du circuit des festivals avec son Open Air installé depuis 2018 sur la Place des Halles. Sous sa direction enfin, le NIFFF s’est affirmé comme centre de compétence unique en Suisse qui réfléchit au futur de l’audiovisuel, comme en témoignent les symposiums NIFFF Extended et le workshop NIFFF On Tour @CERN: Future Storyworlds.

C’est avec une émotion certaine que l’équipe du NIFFF souhaite remercier sa directrice charismatique pour son engagement sans faille, sa ténacité passionnée et son inclusivité envers toutes et tous.

« Visionnaire et passionnée, Anaïs Emery a réussi le pari de démontrer le potentiel du cinéma fantastique. L’imaginaire et l’innovation font désormais partie de l’ADN de Neuchâtel. Nous saluons son travail remarquable et partons à la recherche d’une personnalité d’envergure pour poursuivre le développement du festival en Suisse et à l’étranger. », commente Nathalie Randin, présidente du NIFFF pour le comité.

Anaïs Emery rejoindra l’équipe du Geneva International Film Festival (GIFF) en 2021 en qualité de directrice générale et artistique. Les postulations pour le poste de direction du NIFFF peuvent dès à présent être déposées. Pour plus d’informations : comite@nifff.ch.