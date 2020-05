DIRT 5 ouvre la voie à une toute nouvelle génération avec l’ultime expérience de course tout-terrain

Partager Facebook

Codemasters® est fier de dévoiler aujourd’hui la nouvelle génération de courses automobiles avec l’annonce de DIRT 5, sortie prévue en octobre 2020 sur Xbox One Series X, PlayStation® 5, PC, mais également sur la génération actuelle de consoles de salon, Xbox One et PlayStation® 4. Pleinement optimisé pour chaque plateforme, DIRT 5 est la toute nouvelle expérience de courses automobiles tout-terrain, accompagnée d’effets visuels dynamiques, une bande-son éclectique, et des conditions climatiques qui évolueront au fil des courses.

DIRT 5 emmène les joueurs dans des lieux passionnants, exotiques et pittoresques, tels que New York City et Rio de Janeiro, mais également dans des régions isolées de Grèce et de Chine, qui vont mettre leurs talents de conduite à rude épreuve. Une large variété de véhicules sont accessibles, des buggy et trophy trucks, en passant par des voitures de rallye traditionnelles ou modernes.

Le mode carrière est plus important que jamais, avec différents types d’évènements et de défis à réaliser sur certains des terrains les plus compliqués à maitriser. Avant de conduire sur la piste, faites travailler votre créativité en utilisant l’éditeur de livrée, qui contient plus d’options de personnalisation que dans n’importe quel précédent opus de la franchise DIRT. De plus, dans DIRT 5, la progression n’est pas linéaire,

les joueurs peuvent ainsi emprunter différents chemins pour atteindre la ligne d’arrivée.

Codemasters annonce également le retour de l’écran scindé dans DIRT 5, permettant de jouer jusqu’à quatre joueurs sur un seul et même écran. La liste complète des modes de jeu sera annoncée très prochainement. Un nouveau mode centré sur la créativité des joueurs sera présenté.

Nolan North et Troy Baker, deux comédiens de doublage de renommée internationale, sont présents dans DIRT 5. Cet excellent duo guide et conseille les joueurs lors de leur progression dans le mode Carrière. Ils sont également aux commandes du podcast DIRT, présent dans le jeu, accompagnés d’autres célébrités de l’industrie vidéoludique ou bien encore de la course automobile.

« Les membres du studio sont de grands fans de DiRT 2 et 3. Ce nouvel opus est notre hommage à ces jeux. En effet, c’est une toute nouvelle expérience de course automobile tout-terrain, dans un cadre vivant, plein de défis, mais surtout amusant » a déclaré Robert Karp, Directeur du développement de DIRT 5 chez Codemasters. « Que vous souhaitez rivaliser avec l’IA dans des environnements exigeants, ou bien avec vos amis via le mode multijoueur jusqu’à quatre joueurs en écran scindé : DIRT 5 est ce dont vous avez besoin ! »