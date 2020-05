The Walking Dead (le film) peaufine son scénario durant la pandémie !

Partager Facebook

C’est au micro de SYFY Wire, que le producteur exécutif et réalisateur Greg Nicotero s’est dévoilé sur la faisabilité des films « The Walking Dead » dont on était sans nouvelles depuis l’émergence du Covid-19.

Heureusement, ce dernier se veut rassurant et assure que l’univers de Robert Kirkman n’est pas prêt de disparaître de nos écrans. En effet, même si le Covid-19 a obligé la saison 10 de « The Walking Dead » de s’arrêter plus tôt et a aussi reporté le nouveau spin-off, « The Walking Dead : World Beyond », rien de sera annulé et encore moins les longs-métrages prévus pour le cinéma ces prochaines années.

Pour rappel, ceux-ci se focaliseront sur Rick Grimes. Et comme l’affirme Greg Nicotero : « Une des conséquences de cette situation, c’est que les gens travaillent depuis chez eux… vous savez les scénaristes… ça leur permet de profiter de ce temps pour écrire”. Donc, pas de panique, certes le premier long-métrage « The Walking Dead » aura du retard, mais autant le scénariste Scott Gimple que le reste de l’équipe sont sur les starting-blocks pour nous livrer dès que possible une adaptation pour le cinéma de « The Walking Dead » la plus aboutie possible.