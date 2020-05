Ubisoft Forward, une conférence en ligne datée

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ubisoft s’est fendu d’un petit communiqué pour annoncer l’événement qui remplacera sa conférence habituelle de l’E3.

Si l’E3 2020 n’aura pas lieu, nombre d’initiatives pour le remplacer sont maintenant connues, et Ubisoft y va de la sienne en dévoilant son Forward.

L’éditeur français a décidé d’organiser une conférence en ligne pour présenter son programme des mois à venir. Cette dernière prendra la forme d’un événement appelé Ubisoft Forward, lors duquel il sera diffusé des informations exclusives, annonces inédites et autres surprises.

Le rendez-vous est fixé au dimanche 12 juillet 2020 à 21. Le programme risque d’être dense, car l’équipe a plein de titres sur le feu : Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, Roller Champions, The Settlers, Tom Clancy’s Elite Squad, ou encore Beyond Good and Evil 2 et Skull & Bones ont tous été officialisés, mais n’ont pas de date de sortie précise. De plus, il se pourrait bien que quelques surprises se glissent encore dans ce programme déjà passablement chargé. A suivre donc…