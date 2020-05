Un premier trailer de gameplay bourré d’adrénaline pour F1 2020

Partager Facebook

Codemasters® est fier de dévoiler aujourd’hui le premier trailer de gameplay de F1® 2020, le jeu vidéo officiel du Championnat du Monde de Formule 1® 2020 de la FIA™. Cette vidéo célèbre le 70ème anniversaire de la Formule 1® avec des courses automobiles intenses sur des circuits exigeants.

Le trailer marque le retour de la Formule 2™, qui a fait ses débuts l’année dernière. Maintenant pleinement intégrée au mode Carrière, la F2™ permet aux joueurs de choisir entre trois options de courses : Saison complète, demi-saison ou bien trois courses. Au lancement du jeu, les joueurs auront également accès à la F2™ de 2019, mais également à celle de la saison 2020, qui se débloquera ultérieurement dans l’année via une mise à jour gratuite.

F1® 2020 offre aux joueurs l’opportunité de faire la course avec 16 des voitures classiques les plus réputées de la glorieuse histoire de la F1® :

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 –23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 Williams FW25

2000 Ferrari F1 2000

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4/5B

Inclus dans l’édition deluxe Schumacher de F1® 2020 :

1991: Jordan 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

« Le premier trailer de gameplay est chaque année un moment important dans la campagne de F1®, et cette année ne fait pas exception à la règle » déclare Lee Mather, Directeur du jeu F1® chez Codemasters. « Chaque saison, nous améliorons la qualité visuelle du jeu, tout en apportant de nouveaux circuits et livrées, mais également de nouvelles équipes. Nous sommes impatients de voir la saison démarrer, et de permettre aux joueurs d’entrer dans la course avec F1® 2020. »

F1® 2020 sortira le 10 juillet 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et PC. De plus, une édition deluxe est spécialement consacrée à Michael Schumacher. Cette dernière bénéficie de contenu exclusif à cette version, ainsi qu’un accès anticipé de trois jours par rapport à la version standard. Une version spéciale avec un steelbook exclusif sera également disponible pour la France. Plus d’informations seront dévoilées prochainement.