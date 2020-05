What the Golf sortira via le Nintendo Switch eShop le 21 mai 2020 !

Vainqueur du Game Developers Choice Award 2020 pour le meilleur jeu mobile, « What the Golf », après ses sorties sur PC, Mac, Linux et iOS en septembre dernier, sera aussi disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch à partir du 21 mai prochain. Vendu 20 $, ceux qui précommandent le titre dès à présent bénéficient de 25 % de remise.

Ici, on parle de golf, mais « What the Golf » ne se prend pas au sérieux puisque le titre du studio Triband nous plonge notamment dans la peau d’un pingouin faisant face à de nombreux mini-jeux plus stupides les uns que les autres. Pourtant, « What the Golf », dont la version Switch sera dotée d’un mode fête compétitif et emploiera son écran tactile et le gyroscope, est un petit titre indépendant plutôt addictif.