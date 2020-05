L’anthologie du mal absolu : Dungeons 3 – Complete Collection disponible le 26 juin 2020

Partager Facebook

L’éditeur de jeux vidéo de stratégie Kalypso Media, et le développeur Realmforge Studios, sont heureux d’annoncer aujourd’hui que Dungeons 3 – Complete Collection sortira le 26 juin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Information sur le jeu :

Dungeons 3 – Complete Collection est l’édition ultime du dernier volet de la populaire série de jeux de stratégie Dungeons. Construisez et gérez votre propre donjon en tant que Seigneur des Donjons maléfiques, recrutez de nouveaux monstres et placez des pièges astucieux pour des aventuriers sans méfiance. En même temps, osez conquérir le vaste monde dans une campagne d’histoire complète. Profitez d’une quantité infinie de contenu dans les modes solo, multijoueur et escarmouche grâce à cette collection couvrant le jeu de base, sept packs d’extension et plusieurs mises à jour de contenu gratuites !

Caractéristiques principales :

Découvrez le gestionnaire de donjon acclamé par la critique dans toute sa gloire, avec la simulation de donjon sous la terre et le jeu de stratégie en temps réel sur la terre ferme avec plusieurs personnages inoubliables, dans un récit épique du combat éternel entre le Bien et le Mal !

Contient les packs d’extension “Once Upon a Time”, “Evil of the Caribbean”, “Lord of the Kings”, “Clash of Gods”, “An Unexpected DLC”, “Famous Last Words” et un nouveau pack de cartes d’escarmouche ainsi que plusieurs mises à jour de contenu gratuites.

La taille ça compte : Profitez d’un nombre total de plus de 50 missions et plus de 50 heures de jeu, des cartes générées au hasard, d’un tout nouveau mode coopératif pour deux joueurs, d’un mode multijoueur compétitif, de plus de salles, de monstres et de capacités uniques.