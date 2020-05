PS5, un SSD en avance sur les PCs selon le directeur d’Epic Games

Partager Facebook

Epic Games a soufflé le chaud avec un démo technique de l’Unreal Engine 5 que vous pouvez voir ci-dessus, enregistrée avec la puissance de la PS5.

Le directeur du studio, Tim Sweeney en a profité pour évoquer le moteur de jeu et la console de PlayStation. Sur ce dernier point, il n’a pas manqué de louanges, qualifiant la PS5 de phénoménale et de remarquablement équilibrée. Il est surtout impressionné par le SSD de la machine, qui est pour lui sans égale à l’heure actuelle, même sur les derniers PCs:

Le matériel que Sony va lancer est absolument phénoménal. Il aura non seulement une quantité sans précédent de puissance graphique, mais également une architecture de stockage complètement nouvelle qui va dynamiter les architectures passées – elle est tellement en avance, même sur les dernières technologies que vous pouvez acheter avec les PC haut de gamme. […]

Nous travaillons très étroitement avec Sony depuis assez longtemps sur le disque dur. L’architecture de stockage sur la PS5 est bien en avance sur tout ce que vous pouvez acheter sur n’importe quel PC pour n’importe quel prix en ce moment. Cela va aider à faire évoluer les futurs PC. [Le marché des PC] va voir sortir cette chose et se dira : « Oh wow, les SSD devront rattraper ce retard ». […]

Cela va permettre des types de contenu dont nous avions seulement rêvé par le passé. Le monde des temps de chargement est terminé et les jours des polygones qui apparaissent au fil du chargement des environnements sont aussi terminés.

Voilà donc ce qui pourrait être un atout qui pourrait faire la différence sur le marché des consoles. On en saura plus quand on pourra voir en action de vrais jeux et non pas de simples démos techniques. Wait & See, comme on dit!