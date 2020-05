FANTASTIQUE 20 20 20 : LES FESTIVITÉS DURERONT UN AN

Partager Facebook

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) dévoile son projet itinérant FANTASTIQUE 20 20 20 qui débute dès demain dans le mythique Film de Minuit de la Radio Télévision Suisse (RTS) et qui se déploiera à l’automne dans toute la Suisse. Véritable célébration de l’évolution du genre, ce projet rétrospectif invite à (re)découvrir les oeuvres qui ont contribué à constituer le fantastique comme premier genre cinématographique. FANTASTIQUE 20 20 20 convoque les pépites qui ont marqué l’histoire récente des cinématographies de l’imaginaire, incarnant la mission de revalorisation du genre amorcée par le NIFFF depuis deux décennies.

Dans un premier temps dématérialisé sur l’antenne de la RTS et en streaming sur la plateforme Spamflix, le programme se poursuivra dès l’automne dans les salles obscures à travers la Suisse: la Cinémathèque suisse (Lausanne), Cinepel (Neuchâtel), le Klub Kuleshov de la ZHDK (Zürich), le Cinéma CityClub (Pully), Altroquando Festival (Lugano), le Cinérama Empire (Genève) et l’ABC (Chaux-de-Fonds) entre autres.

PREMIÈRE ESCALE : LE FILM DE MINUIT (RTS)

FANTASTIQUE 20 20 20 s’installe du 15 mai au 26 juin en résidence hebdomadaire sur RTS 1. Tous les vendredis, le Film de Minuit sera habité par les créatures et les fantaisies qui ont marqué le public du festival. De la comédie loufoque vampirique WHAT WE DO IN THE SHADOWS (Jemaine Clement & Taika Waititi, NZ, 2014) au survival intense entre punks GREEN ROOM (Jeremy Saulnier, US, 2015) en passant par l’adaptation japonaise du manga mythiqueKASANE – BEAUTY AND FATE (Yûichi Satô, JP, 2018) et l’histoire d’amitié entre un zombie et un humain portée par Daniel Radcliffe et Paul Dano – SWISS ARMY MAN (Dan Kwan & Daniel Scheinert, US, 2016) –, le NIFFF s’invite dans le salon de ses spectateur·rice·s avec une sélection hautement divertissante, venue de quatre continents, qui témoigne de la diversité du genre.

FANTASTIQUE 20 20 20 DANS LES SALLES ET INSTITUTIONS PHARES HELVÉTIQUES

Dès l’automne, FANTASTIQUE 20 20 20 se déploiera dans les salles obscures aux quatre coins de la Suisse et ce jusqu’au printemps: la Cinémathèque suisse (Lausanne), Cinepel(Neuchâtel), le Klub Kuleshov de la ZHDK (Zürich), le Cinéma CityClub (Pully), Altroquando Festival (Lugano), le Cinérama Empire (Genève) et l’ABC (Chaux-de-Fonds) entre autres. Ce programme inédit mènera le public aux portes de son édition jubilé du 2 au 10 juillet 2021.