Play! Pokémon invite les concurrents à s’affronter en ligne cet été dans la Pokémon Players Cup

The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui la Pokémon Players Cup, un nouveau tournoi en ligne pour les concurrents de la catégorie master[1], qui commencera en juillet 2020. Les compétiteurs du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), du Jeu Vidéo de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier (JV), et de Pokkén Tournament DX sauront qui sont les meilleurs parmi eux dans ce tournoi en ligne officiel de Play! Pokémon, ouvert aux joueurs du monde entier.



La Pokémon Players Cup se déroulera en deux phases. En juillet 2020, les joueurs éligibles s’affronteront dans des tableaux à double élimination divisés par zones de classement, afin de déterminer les meilleurs joueurs de chaque zone. Les meilleurs s’affronteront dans la phase finale de la Pokémon Players Cup en août 2020, et le gagnant sera nommé Champion de la Pokémon Players Cup, titre qui s’accompagne d’une allocation de voyage pour un évènement des Championnats Internationaux faisant partie des Championnats Play! Pokémon.

« La communauté compétitive Pokémon est très spéciale, et nous sommes impatients que les joueurs se connectent virtuellement les uns aux autres dans le cadre de la nouvelle Pokémon Players Cup en ligne », nous a confié Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company International. « Avec le report des tournois Play! Pokémon physiques, nous espérons retrouver quelques combats intenses, dans l’esprit sportif légendaire de la communauté, lors de la Pokémon Players Cup ».



Les concurrents du JCC et du JV Pokémon devront se qualifier pour la Pokémon Players Cup grâce à leurs performances lors des prochains évènements indiqués ci-dessous. Les Dresseurs devront donner le meilleur d’eux-mêmes dans ces évènements qualificatifs s’ils souhaitent s’assurer une place pour la Pokémon Players Cup.



Championnats du JCC Pokémon

Les concurrents du JCC Pokémon pourront se qualifier grâce à leur classement dans le tableau de juin (format Standard, Points réputation) dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Online.



Championnats du Jeu Vidéo Pokémon

Les concurrents des Championnat du Jeu Vidéo Pokémon se qualifieront grâce à la compétition Internet Défi International de mai de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, qui se déroulera du 21 au 24 mai 2020. Les concurrents de la catégorie master du Jeu Vidéo Pokémon devront terminer parmi les meilleurs Dresseurs éligibles dans leur zone de classement lors du Défi International de mai s’ils souhaitent se qualifier pour la Pokémon Players Cup.

Amérique du Nord : Top 256

Europe : Top 256

Océanie : Top 128

Amérique latine : Top 256

Notez que pour être éligibles, les concurrents du JV Pokémon doivent lier leur compte Nintendo à leur compte au Club des Dresseurs Pokémon avant de s’inscrire.

Championnats de Pokkén Tournament DX

Les concurrents de Pokkén Tournament DX pourront s’inscrire directement pour la première phase de la Pokémon Players Cup à une date communiquée ultérieurement sur Pokemon.fr.En outre, durant la Pokémon Players Cup, les compétitions du JCC Pokémon, du JV Pokémon et de Pokkén Tournament DX démarreront par un évènement spécial (sur invitations uniquement), et les gagnants seront qualifiés pour les phases finales.Les Dresseurs peuvent se connecter à pokemon.com/fr/play-pokemon/ pour plus de détails sur la Pokémon Players Cup et les retransmissions en streaming.