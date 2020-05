Mojang se transforme en Mojang Studios pour mieux vous servir ?!

Partager Facebook

L’emblématique studio suédois Mojang, racheté par Microsoft en 2014, change de nom et de logo pour devenir Mojang Studios.

Si le changement opéré demeure simple, une vidéo d’accompagnement, qui à priori semble sans intérêt, révèle en réalité certains secrets. On y devine que Mojang Sutdios va compter dorénavant sur 5 équipes à travers le monde (Londres, Redmond, Shangai, Stockholm et Tokyo) comme on peut le découvrir sur 5 mini-cartes. Cela veut dire certainement que Mojang Studios, le créateur du fameux bac à sable « Minecraft », s’apprête à passer la vitesse supérieure et nous livre d’ici quelques mois une pléiade de nouveaux titres. Enfin, avec l’arrivée de la nouvelle Xbox, on l’espère de tout cœur ! Si on se concentre bien sur le teaser ici présent, on découvre deux fichiers nommés New Game 1.EXE et New Game 2.EXE. Sans s’appeler Nostradamus, on devine que le studio travaille sur deux nouveaux titres. Mieux encore, il semblerait qu’un film d’animation soit aussi en prévision. Allons-nous manger du « Minecraft » à toutes les sauces ces prochains mois ? Rien n’est mois sûr ! Par contre, côté certitude, on peut vous assurer que « Minecraft Dungeons » débarquera bel et bien le 26 mai dans le Xbox Game Pass.