La compilation 51 Worldwide Games sur Switch se dévoile

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs vont pouvoir s’amuser avec leurs amis et leur famille en profitant d’une vaste collection de jeux intemporels, dans 51 Worldwide Games, un titre attendu le 5 juin sur Nintendo Switch et disponible dès maintenant en pré-commande sur le Nintendo eShop. Entre les jeux de société célèbres, les grands classiques modernisés, les solitaires pour se détendre ou les jeux de plein air plus intenses, cette sélection propose des titres qui ont façonné les cultures du monde entier.

La nouvelle vidéo 51 Worldwide Games – Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) présente non seulement l’immense diversité des types de jeu disponibles en multijoueur local et en ligne (Connexion Internet requise durant le jeu en ligne. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante), mais aussi les différents modes que vous pourrez sélectionner. La console Nintendo Switch peut être posée à plat sur la table entre les joueurs pour faire office de plateau de jeu virtuel dans une partie en duel, et la perspective peut aussi se modifier pour vous fournir une vue optimale.

Les joueurs peuvent également connecter jusqu’à quatre consoles en communication sans fil locale (Pour profiter du mode multijoueur avec une seule console Nintendo Switch Lite, 15 des jeux proposés nécessitent une paire de manettes Joy-Con et le support de recharge inclinable Nintendo Switch est recommandé. Pour recharger les manettes Joy-Con, un appareil de rechargement tel que le support de recharge Joy-Con est également nécessaire) et profiter de jeux populaires comme le Texas Hold ’em en multijoueur local, ou jouer en ligne avec des amis contre des adversaires du monde entier.

Grâce au mode Mosaïque, il est possible de connecter jusqu’à quatre consoles en communication sans fil locale et de les placer côte à côte afin de créer une vaste aire de jeu. Vous pouvez même les disposer de différentes manières pour modifier la configuration.s fléchettes, les commandes par mouvements.

Découvrez un monde de jeux avec 51 Worldwide Games, un titre disponible le 5 juin sur Nintendo Switch. Ne manquez pas la nouvelle bande-annonce pour avoir un aperçu de tous les types, modes et styles de jeu proposés par cette collection de grands classiques du monde entier. 51 Worldwide Games est disponible dès maintenant en pré-commande sur le Nintendo eShop.