Une PS4 collector pour the Last of Us 2

Dernière grosse exclusivité pour la PS4, la sortie de « The Last of Us 2 » le 19 juin prochain s’accompagnera d’une PS4 Pro collector à son effigie. Cette dernière sera dotée des éléments suivants :



PS4 Pro édition limitée The Last of Us 2 avec une finition mate et gravure du tatouage d’Ellie (+ le jeu en version physique et un code pour débloquer un thème dynamique PS4, des avatars et bien d’autres bonus)

DualShock 4 édition limitée The Last of Us 2 avec une finition mate en acier noir et des bordures blanches ainsi que le tatouage d’Ellie sur la partie inférieure droite de la manette et le logo de la nouvelle exclusivité de Naughty Dog sur le touchpad

Casque-micro sans fil Gold édition limitée The Last of Us 2 avec une finition mate et l’intérieur des écouteurs en rouge profond ainsi qu’un logo du jeu et le tatouage d’Ellie

Seagate Game Drive 2 To édition limitée The Last of Us 2 avec le tatouage d’Ellie gravé au laser et le logo du jeu

C’est donc le fameux tatouage d’Ellie qui recouvre cette PS4 Pro comme un hommage aux fans pour John Sweeny, le directeur artistique de Naughty Dog : « Cette édition limitée, très spéciale à nos yeux, fait honneur à la passion de nos merveilleux fans et nous serions nous-mêmes fiers de la posséder. ».

Apparemment, un extraordinaire engouement autour de ce tatouage, dont certains se l’ont tatoué sur le corps, a définitivement séduit Angel Garcia, graphiste chez Naughty Dog qui y voit le symbole du jeu.

Ah oui, cette édition sera limitée, donc les intéressés peuvent déjà faire une réservation. Quant aux autres, patiences, l’un des titres les plus attendus de l’année sortira enfin le 19 juin prochain ! On attend aussi avec impatience la série TV d’HBO consacrée à « The Last of Us 2 » …