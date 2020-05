Samsung accueille le nouveau Galaxy A21s dans la famille Galaxy A

Partager Facebook

Samsung Electronics Co., Ltd. présente son nouveau smartphone Galaxy A21s, ajoutant ainsi de nouvelles fonctionnalités et innovations avancées à la populaire série Galaxy A. Équipé d’un écran immersif Infinity-O, d’un appareil photo quadruple et d’une batterie longue durée, l’A21 offre une innovation indispensable – même pour les petits budgets.

«Le Galaxy A21 allie innovation premium et prix abordable», déclare Dario Casari, Country Manager de Samsung Suisse. «Nous sommes résolus à renforcer notre portefeuille Galaxy A Series, en nous assurant d’offrir la meilleure expérience mobile possible quel que soit le budget alloué».

Un plaisir visuel ininterrompu

Le Galaxy A21s conjugue l’Infinity-O, signature de Samsung, à un splendide écran HD+ de 6,5 pouces, créant ainsi une expérience visuelle ininterrompue. Que vous jouiez ou regardiez des vidéos, le rapport d’affichage 20:9 associé à l’audio Dolby Atmos est le gage d’une immersion totale. L’A21s reprend les séduisants attributs esthétiques de la nouvelle série Galaxy A, décliné dans une palette de couleurs vibrantes qui englobent un effet unique 3D brillant et hologramme. Bien proportionné, le design épuré se cale confortablement dans une main grâce aux bordures réduites et aux angles arrondis.

Caractéristiques de l’appareil photo phare intégré

Le Galaxy A21s offre un puissant appareil photo quadruple et des innovations photographiques intelligentes qui viennent simplifier les prises de vue et les vidéos de qualité professionnelle. L’appareil photo principal 48MP, avec un capteur ultra grand angle 8MP, vous permet d’immortaliser des paysages époustouflants. L’appareil photo macro 2MP vous donne pour sa part la possibilité de prendre des photographies à distance rapprochée, avec des détails et une précision impressionnante. Par ailleurs, la fonctionnalité Live Focus permet de vous concentrer sur ce qui compte en appliquant un effet d’arrière-plan de qualité professionnelle pour les photos de personnes, d’animaux ou d’aliments que vous aimez. Pour personnaliser encore vos clichés, vous pouvez utiliser tout un éventail de d’artifices, de filtres et de stickers basés sur la reconnaissance faciale.



Une puissante performance au bout de vos doigts

Le Galaxy A21s se caractérise par une batterie longue durée de 5,000mAh et à charge rapide de 15W, vous permettant de passer davantage de temps à jouer et à naviguer sans faire le plein d’énergie. Avec une mémoire interne de 32 Go et un stockage externe allant jusqu’à 512 Go, vous pourrez capturer les souvenirs sans vous soucier de l’espace disponible. Pour plus de commodité et de confort, l’interface One UI Core offre une navigation à une main et un mode sombre.



Pour un usage quotidien le plus simple possible, l’A21s est livré avec la reconnaissance faciale et un capteur d’empreinte digitale. Il vous suffit de tenir votre téléphone devant votre visage pour le déverrouiller immédiatement.



Prix et disponibilité

Le Galaxy A21s sera disponible à la commande à partir de juin – en bleu, blanc et noir pour 209 CHF (RRP).