Borderlands Show : retour sur les annonces

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Gearbox a tenu, au travers d’une vidéo sur les différentes plateformes habituelles, un Borderlands Show afin d’y présenter les prochains ajouts et ajustements autour de Borderlands 3. Faisons le point sur ce qui a été présenté.

Dans un premier temps, les développeurs se sont félicités du succès qu’a rencontré l’événement temporaire en cours, la revanche des cartels, puis ils ont profité du Show pour annoncer la fin de cet événement pour le 4 juin.

Toujours pour le 4 juin, le studio a annoncé l’arrivée du prochain takedown. Intitulé Takedown at the Guardian breach, ce nouveau Takedown apportera son lot de nouveautés et de défis.

Takedown at the Guardian Breach arrive le 4 juin ! Avec de nouveaux ennemis, des sections de plate-forme à faible gravité et des puzzles environnementaux. Vous devrez faire face à divers mini-boss et boss finaux afin de localiser la source d’un mystérieux signal gardien.

Les petits gars de Gearbox sont également revenus sur les divers ajustements avenir sur le système de Chaos 2.0. Équilibrage des différents chasseurs de l’arche, ajustements des armes, des habilités, et du système de loot.

Mais l’annonce tant attendue par les fans fût bien entendu, l’arrivée prochaine du troisième DLC.

Bounty of Blood : un fishul of redemption, enverra les chasseurs de l’arche explorer Gehenna, ancienne zone militaire et biologique tombé entre les mains des diables sauvages.

Parmi les nouveautés de cette extension :

Une toute nouvelle carte désertiques, avec son ambiance western

Un nouveau véhicule le jetbeast

des créatures génétiquement modifiées

2 nouveaux PNJ : Rose et Juno

Bien entendu de nouveaux Skin

Une nouvelle table de loot comprenant des légendaires inédits

Nouvelles mécaniques

De nouvelles quêtes principales et secondaires

Bounty of Blood : un fishul of redemption est donc prévue pour le 25 juin 2020, toujours sur PC, XBOX one et Playstation 4 et est compris dans le season pass ou en achat individuel sur les différentes plate-forme en ligne.

Petit bonus en toute fin du Show, un nouveau Shift Code a été donné, je vous met un screenshot de ce code afin de débloquer 3 clé d’or pour Borderlands 3 et qui expire le 4 juin.