Serious Sam 4 : le mois d’août en ligne de mire

Ca y est, Serious Sam refait enfin parler de lui, après un premier teaser en 2018, le quatrième épisode, hors Spin-off, s’offre un mois de sortie pour le plus grand plaisir des fans.

Devolver sort du silence et balance une bande-annonce et quelques informations afin de présenter de le titre. Dans les grandes lignes, Sam Stone devra faire face à une invasion extraterrestre appelée les Mental. Pour l’aider, Sam aura à sa disposition un arsenal varié et explosif. De plus un mode Coop en ligne jusqu’à 4 joueurs fait son apparition.

Serious Sam 4 débarque donc sur PC et sur la plateforme de streaming de Google, Stadia au courant du mois d’août 2020 au prix de 33€99 et plus tard sur Ps4 et Xbox one a une date indéterminée.

De plus, une Edition Deluxe fait également son apparition et propose en plus, un skin d’armes exclusif aux couleurs de Tonny Gun Classique, la bande son originale et un Art Book numérique.