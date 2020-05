Sea Of Thieves : part à l’abordage de Steam

Partager Facebook

L’exclusivité de Microsoft développée par les petits gars du studio Rare débarque sur Steam en fanfare.

Depuis 2018, le jeu multijoueur de l’écurie Microsoft connaît un certain succès auprès de la communauté et ne cesse d’évoluer au travers de divers mise à jour et extensions.

Microsoft semble vouloir élargir ses horizons et porter son titre au plus grand nombre de joueurs. De ce fait Sea Of Thieves sera disponible le 3 juin 2020 sur Steam.

Mais le soft ne débarque pas les mains vide, et ce passage hors des plateformes Xbox one et Windows 10 arrive avec tous les ajouts et mise à jour disponible actuellement. De plus, le Cross Play sera également de la partie, de quoi renforcer la communauté et le plaisir de jeu.

Sea Of Thieves sera disponible sur Steam en version complète au prix de 39€99.