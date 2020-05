Avis: Tower of Babel – No Mercy

Partager Facebook

Avec Tower of Babel : No Mercy, DNA Studios nous propose un party game hyper accessible jouable si possible en famille ou entre amis dans lequel il faut empiler le plus de blocs de manière à construire la tour la plus haute sans que celle-ci ne s’effondre…

Le timing qui fait tout

L’équipe fribourgeoise de DNA Studios, qui nous a fourni un code pour le tester, propose donc avec Tower of Babel – No Mercy, une sorte de Jenga vidéoludique. Facile d’accès, le titre mise tout sur le timing pour construire l’empilement le plus haut possible de blocs. Ceci dit, tout est presque dit, puisque le gameplay se contente ici de ne s’axer que sur le timing du moment de décrochement d’un bloc qui se balance. Heureusement, en plus du mode solo qui ne saurait tenir trop longtemps en haleine le joueur, le titre peut se jouer jusqu’à 4 joueurs. On y retrouve les modes Coop, Battle et Selfish (chacun pour soi), le tout pouvant se pratiquer en mode local ou online. De quoi varier quelque peu le gameplay et y jouer plus longtemps entre amis. On pourra également profiter de certaines compétences spéciales, activées en cumulant les points, pour porter un mauvais coup à son adversaire. Ce qui pourra, avec un peu de chance, faire commettre l’erreur fatale à son rival qui verra le tout s’écrouler. On dénotera également la présence d’éléments externes, comme le vent, qui pourra déporter le bloc à déposer au moment de le lâcher, ce qui pimente quelque peu l’exercice.

En ce qui concerne le jeu à plusieurs, durant nos essais, nous n’avons malheureusement pas pu expérimenter le online, qui nécessite un abonnement au online de Nintendo, faute d’adversaires disponibles. Dommage, mais les modes en local nous ont permis de bien apprécier ce titre coloré et bien réalisé, doté d’une musique passe-partout et simple.

Une durée de vie brève

Tower of Babel, au final, s’avère intéressant comme party-game à jouer à plusieurs en local, avec les petites manettes de la Switch détachées, qui se prêtent bien à l’exercice. Ne cherchez pas ici un grand jeu qui vous tiendra en haleine des heures durant, mais plutôt une sorte de snack qui se déguste en courtes parties pour combler les temps morts d’une journée.