KOCH MEDIA OBTIENT DES DROITS DE DISTRIBUTION EXCLUSIFS POUR LE MATÉRIEL, LES JEUX ET LES ACCESSOIRES D’INTELLIVISION AMICO

Intellivision Entertainment Europe s’est engagé à devenir le premier partenaire d’édition en Europe pour les jeux numériques, les produits dérivés et les accessoires pour le lancement du système de divertissement familial Intellivision Amico, le 10 octobre 2020. Koch Media, fondée en 1994 avec ses 1 300 employés dans dix-sept bureaux et succursales (L’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, l’Angleterre, la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne, l’Australie, la Scandinavie et le Benelux), jouera un rôle décisif dans le lancement réussi de la console de jeu vidéo Intellivision Amico et des produits associés.



Koch Media a obtenu les droits exclusifs de vente au détail et en ligne pour toute l’Europe, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et mettra l’ensemble du portefeuille de produits Amico sur le marché. En plus des cinq versions différentes de la console Amico – Graphite Black, Glacier White et des éditions limitées Vintage Woodgrain, Galaxy Purple et GTO Red – et des contrôleurs individuels correspondants, il y aura divers produits de jeu, Amico Game Shop Cards.



“Nous sommes ravis d’avoir pu signer avec Koch Media, premier distributeur européen pour le lancement d’Intellivision Amico. Nous ne pouvons pas imaginer un meilleur partenaire”, déclare Hans Ippisch, président Europe d’Intellivision et directeur général d’Intellivision Entertainment Europe GmbH. ” Dr. Klemens Kundratitz suit de près notre développement depuis 2018 et a présenté un concept convaincant pour obtenir les droits de distribution exclusifs d’Europe, d’Australie et de Nouvelle-Zélande. “



Dr. Klemens Kundratitz, PDG de Koch Media GmbH, ajoute: «La gamme de produits Amico s’intègre parfaitement dans notre large gamme et renforce encore notre position dans la catégorie divertissement familial. Nos collègues se réjouissent de soutenir pleinement cette offre de produits unique sur nos marchés locaux grâce à notre vaste expérience de l’édition, qui s’étend aux jeux ainsi qu’au matériel et aux marchandises. »



Intellivision Amico devrait sortir en Europe à partir d’octobre. Les dates exactes de pré-vente et de lancement des différents pays seront annoncées dans les prochains mois. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.IntellivisionAmico.com.