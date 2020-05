Le G915 passe au tenkeyless

Partager Facebook

Le G915 TKL associe un design premium à des technologies de pointe et une ingénierie révolutionnaire dans un clavier compact sans pavé numérique.

Logitech G, une filiale de Logitech pionnière dans le domaine des technologies et de l’équipement de gaming, présente aujourd’hui le clavier gaming mécanique sans-fil Logitech G915 LIGHTSPEED RGB TKL. Il propose les mêmes technologies de base et la même expérience que le clavier primé G915, dans un format compact sans pavé numérique. Le G915 TKL est équipé de la technologie sans-fil haute performance LIGHTSPEED, de l’éclairage LIGHTSYNC RGB et de touches switchs mécaniques basses. Le tout dans un design ultra-fin inégalé aux performances supérieures et au gameplay de précision, sans oublier une autonomie allant jusqu’à 40 heures.

Un design compact pour plus de simplicité

Disposant de toutes les touches indispensables pour le gaming, le Logitech G915 TKL convient aux espaces de jeu plus petits et peut facilement être transporté pour des événements en LAN ou pour aller chez un ami. Il possède également un espace à l’arrière du clavier pour ranger le dongle sans-fil LIGHTSPEED. Sans le pavé numérique, le joueur dispose de davantage d’espace et peut rapprocher sa souris de son clavier. Ainsi il est plus facile pour le joueur d’adopter une posture plus confortable et ergonomique en ayant ses mains plus proches et son corps plus centré. Un aspect important pour de nombreux joueurs.



« Depuis le lancement du G915 original, la communauté n’a eu cesse de nous demander la même technologie dans un design compact tenkleyless, » déclare Ujesh Desai, Vice-Président et directeur général chez Logitech Gaming. « Le G915 TKL combine le sans-fil LIGHTSPEED, l’éclairage RGB et une autonomie impressionnante dans un design racé, ultra-fin qui dessine un nouveau standard pour les claviers de jeu. »



Le meilleur de la technologie Logitech

Ce clavier de pointe est équipé de la technologie primée LIGHTSPEED de Logitech, qui garantit une réactivité ultra rapide de qualité professionnelle de 1 ms et jusqu’à 150 jours d’autonomie sans fil, éclairage désactivé (pour 8 heures de jeu par jour). Pour la première fois, Logitech G équipe un clavier sans fil LIGHTSPEED de son éclairage de nouvelle génération LIGHTSYNC RGB. LIGHTSYNC permet de personnaliser son clavier grâce à une palette de près de 16,8 millions de couleurs en utilisant l’assistant pour jeux vidéo avancé Logitech G HUB, pour la plus immersive des expériences. Le G915 TKL possède une autonomie de 40 heures non-stop en une seule charge avec l’éclairage RGB activé.



Le G915 TKL dispose de touches mécaniques basses de haute performance, moitié moins grandes que les mécaniques classiques, avec un actionnement 25 % plus rapide (2,0 mm pour les modèles standards) et une frappe plus confortable. Logitech propose de choisir entre trois types de touches : GL Linéaires, GL Tactiles et GL Clicky. La version tactile offre un actionnement perceptible pour les joueurs qui préfèrent un retour de frappe directe, la version linéaire offre pour sa part une frappe fluide. Pour sentir et entendre clairement le retour de frappe, c’est la version clicky qu’il faut privilégier.

Toutes ces technologies et innovations ont été soigneusement intégrées dans l’un des claviers mécaniques les plus fins de l’industrie et le plus évolué que propose Logitech G à ce jour.

Prix et disponibilité

Le clavier gaming mécanique sans-fil Logitech G915 LIGHTSPEED RGB TKL sera disponible sur LogitechG.com et chez les revendeurs mondiaux en juin 2020 pour un prix public conseillé de CHF 239.00. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur notre site web ou notre blog.